1. Specjalna oferta dla grup szkolnych

Energylandia ma specjalne pakiety dla grup szkolnych, które są atrakcyjne cenowo i oferują dodatkowe benefity, jak vouchery na frytki i napoje dla uczniów. Warto wiedzieć, że 1 opiekun na każde dziesięć osób płaci tylko 1 zł, a kierowca autokaru wchodzi za darmo. Dodatkowo otrzymuje bezpłatny voucher na kawę lub herbatę. Możesz łatwo zarezerwować wizytę online, telefonicznie czy mailowo. Wejściówka obejmuje ponadto pokaz edukacyjny oraz udział w niezwykłych widowiskach. Planując pobyt, warto skorzystać ze szczegółowego kalendarza otwarcia Parku!

2. Bezpieczna zabawa w wybranym dniu

W dni powszednie w Energylandii jest równie wiele do zobaczenia i doświadczenia, co w weekendy, a wybierając wizytę od poniedziałku do piątku, uczniowie będą mieli świetną okazję, by cieszyć się atrakcjami bez pośpiechu. Energylandia przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa. Atrakcje są codziennie sprawdzane, a personel parku zawsze dba o to, by wszystko działało bez zarzutu. W strefie wodnej Water Park, o bezpieczeństwo uczniów dba wykwalifikowana kadra ratowników wodnych, a dodatkową formą bezpieczeństwa będzie aplikacja Energylandii, która ułatwi uczniom pobyt.

3. Transport? Pomóc może Energylandia

Energylandia oferuje możliwość wynajęcia tematycznych autokarów z Krakowa i Katowic. Taka opcja może uczynić podróż do parku jeszcze bardziej ekscytującą i niezapomnianą częścią wycieczki. W ramach wycieczki grupa może skorzystać z bezpłatnego parkingu, a uczniowie podwożeni są pod samo wejście na teren Parku.

4. Przygotuj uczniów

Poinformuj uczniów i ich rodziców o planie dnia, zasadach ubioru oraz o tym, co warto zabrać ze sobą na wycieczkę. Nakrycie głowy oraz krem z filtrem to kluczowe elementy, które muszą znaleźć się w każdym plecaku! Doskonałym rozwiązaniem będzie sportowy oraz wygodny ubiór.

5. Baw się w większej grupie na jednej ze 133 atrakcji!

Aby uczniowie mogli w pełni wykorzystać czas spędzony w Energylandii, warto, aby przed wycieczką zapoznali się z dostępnością różnych atrakcji i zaplanowali, które rollercoastery, karuzele czy inne formy rozrywki chcieliby odwiedzić. Korzystanie z atrakcji w większym gronie zwiększa radość i sprzyja integracji grupy, czyniąc szybkie kolejki czy zespołowe gry jeszcze bardziej emocjonującymi. Wspólne przeżycia pomagają zacieśniać więzi między uczniami i tworzyć trwałe wspomnienia. Energylandia oferuje idealne połączenie edukacji i zabawy, zapewniając uczniom wartościową lekcję poza murami szkoły.