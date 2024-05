Większość osób planuje wakacje w lipcu i sierpniu, co ma zwykle związek z zakończeniem roku szkolnego oraz akademickiego. Niestety w tym czasie sporo kurortów, zwłaszcza w bardziej popularnych miejscach, jest zatłoczonych. W tym okresie ceny są też najwyższe. Jeśli zatem mamy taką możliwość, warto pomyśleć o przesunięciu urlopu na czerwiec, bo może się okazać, że pobyt będzie przyjemniejszy. Gdzie najlepiej pojechać?

1. Portugalia

Portugalia wciąż nie jest tak popularna jak Hiszpania, Grecja, czy Włochy, co oznacza, że latem jest tu zwykle nieco mniej turystów. Czerwiec będzie idealnym momentem na urlop ze względu na bardzo przyjemną temperaturę powietrza i wody. Średnie temperatury powietrza wynoszą około 26 stopni Celsjusza, zaś wód Oceanu Atlantyckiego nawet 20 stopni Celsjusza.

Portugalia jest znakomitym kierunkiem zarówno dla osób, które lubią zwiedzać, jak i wylegiwać się na plaży. Ci pierwsi mogą zaplanować kilka dni w Lizbonie lub Porto, a drudzy udać się w kierunku południowym, do regionu Algarve. Jest to jedno z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Europie. Znajdziemy tu piękne, złociste plaże, malownicze klify oraz ciekawe formacje skalne. Stolicą regionu jest Faro. Lot do Portugalii trwa około 4 godziny.

2. Albania

Popularność Albanii jako wakacyjnego kierunku rośnie z roku na rok. Są tu wszystkie elementy niezbędne do udanego urlopu - pyszne jedzenie, piękne plaże, ciepła woda i zachwycająca przyroda. Albania spodoba się zarówno miłośnikom plażowania, jak i górskich spacerów. Pewne regiony kraju są wciąż rzadko odwiedzane przez turystów, dzięki można cieszyć się spokojem i poczuć prawdziwy lokalny klimat. Poza tym, na tle innych popularnych kierunków, wciąż można tu liczyć na atrakcyjne ceny.

Najbardziej widowiskową i najpopularniejszą częścią wybrzeża Albanii jest Riwiera Albańska. To właśnie tu znajduje się znany kurort Saranda, Ksamil i archeologiczna perełka Butrint. Czerwiec jest świetną porą na zwiedzanie i wypoczynek, bowiem temperatury w ciągu dnia osiągają zwykle od 23 do 28 stopni Celsjusza. Temperatura wody wynosi nawet 22-23 stopnie. Do stolicy Albanii - Tirany można dolecieć z Warszawy w nieco ponad 2 godziny.

3. Chorwacja

Na liście nie mogło zabraknąć uwielbianego przez Polaków kierunku, czyli Chorwacji. Czerwiec jest doskonałą porą na wakacje głównie ze względu na mniejszą liczbę turystów. W lipcu i sierpniu Chorwacja bywa mocno zatłoczona, co może utrudniać wypoczynek. Tymczasem temperatura w czerwcu jest bardzo przyjemna i odpowiednia do zwiedzania. Zazwyczaj dochodzi do 27 stopni Celsjusza. Średnia temperatura wody wynosi 22 stopnie. Nie trzeba zatem przejmować się ekstremalnymi upałami.

Wakacje w czerwcu w Chorwacji to gwarancja komfortowej pogody, dostępności atrakcji turystycznych oraz mniejszych tłumów. W tym czasie warto odwiedzić zwłaszcza Dalmację Południową, czyli region leżący u wybrzeży Adriatyku. To tu znajdują się najpiękniejsze miejscowości, czyli Dubrownik, Makarska, Split i Zadar. Bezpośredni lot z Polski do Chorwacji trwa około 2 godziny.

4. Macedonia Północna

Osoby zainteresowane mniej popularnymi kierunkami powinny koniecznie rozważyć Macedonię Północną. To dobry wybór dla wszystkich miłośników Bałkanów. Choć Macedonia nie ma dostępu do morza, znajduje się tu zachwycające Jezioro Ochrydzkie, które stanowi doskonałą alternatywę dla miłośników plażowania. Macedonia na pewno spodoba się odkrywcom, ciekawym lokalnej kultury. To także idealne miejsce dla osób, które poszukują dzikiej, nieskażonej turystyką przyrody.

Urlop w czerwcu sprzyja pieszym wędrówkom i sportom wodnym. Na tle innych bałkańskich kierunków Macedonia Północna jest wciąż atrakcyjna cenowo. Temperatury w czerwcu wynoszą średnio 26 stopni, dlatego można cieszyć się przyjemnym zwiedzaniem. Loty z Polski do Macedonii trwają około 2 godziny.