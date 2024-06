Chorwacja, jako ulubiony cel podróży dla polskich turystów, wprowadza rygorystyczne przepisy w celu poprawy standardów życia dla swoich mieszkańców oraz utrzymania porządku publicznego. Naruszenie tych przepisów grozi surowymi karami finansowymi, nawet do kwoty 17 tysięcy złotych. Tak więc, aby w pełni cieszyć się wakacjami w Chorwacji i uniknąć przykrych niespodzianek, warto zapoznać się z lokalnymi zwyczajami i prawem.

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Nowe prawo w Chorwacji skupia się na bardziej restrykcyjnych przepisach dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Władze Splitu, jednego z popularniejszych chorwackich miast, wprowadziły surowe kary za picie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zgodnie z nowymi regulacjami, picie napojów alkoholowych jest zakazane w centrum miasta oraz jego historycznych częściach. Kara za złamanie tego zakazu jest znacznie wyższa niż w Polsce. Osoby przyłapane na konsumpcji alkoholu w przestrzeni publicznej mogą zostać ukarane mandatem w wysokości 150 euro, co odpowiada około 650 złotym. W przypadku braku uregulowania mandatu w ciągu trzech dni grzywna podwaja się do 300 euro. Najwyższa kara, sięgająca 4000 euro (około 17 tysięcy złotych), grozi za poważne zakłócenia porządku publicznego, takie jak awantury spowodowane spożyciem alkoholu lub naruszanie ciszy nocnej.

Wysokie kary za nieodpowiedni strój w miejscach publicznych

Inną istotną zmianą są sankcje za nieodpowiedni ubiór w miejscach publicznych. Nie wolno chodzić w strojach kąpielowych poza plażą. W niektórych miastach, takich jak Split, obowiązuje zakaz chodzenia w strojach kąpielowych lub bez koszulki po ulicach, w centrum miasta i na zabytkowym Starym Mieście. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny do 150 euro. Co więcej, w niektórych lokalizacjach obowiązują zakazy noszenia odzieży promującej używki. Wprowadzenie tych regulacji ma na celu utrzymanie porządku oraz szacunku dla miejscowych obyczajów i kultury.

Wakacje w Chorwacji: za to też grożą wysokie kary pieniężne

Chorwacja wprowadza także inne przepisy, których naruszenie może skutkować wysokimi grzywnami. Turyści są zobowiązani do tego, aby nie spać w miejscach publicznych oraz unikać wspinaczki na pomniki. Za każde z tych wykroczeń grożą wysokie mandaty. Nowe regulacje stanowią część obszernego programu mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku zarówno dla miejscowych mieszkańców, jak i odwiedzających turystów. Władze lokalne apelują do wszystkich gości o przestrzeganie przepisów oraz szacunek dla miejscowych norm, aby wakacje w Chorwacji były przyjemne i bezproblemowe dla wszystkich.

W Chorwacji surowo zabronione jest także śmiecenie. Ten kraj słynie z czystych plaż i pięknej przyrody. Należy o to dbać, dlatego nie wolno śmiecić na ulicach, plażach i innych miejscach publicznych. Za zaśmiecanie grożą wysokie kary grzywny. Ponadto nie należy zbierać muszli i koralowców. Wybrzeże Chorwacji jest bogate w faunę i florę morską. Zbieranie muszli, koralowców i innych okazów morskich jest surowo zabronione i również może skutkować wysokimi karami grzywny. W Chorwacji ceni się spokój i ciszę. Szczególnie w godzinach nocnych należy unikać głośnego hałasowania, imprezowania i zakłócania spokoju innych osób.

W Chorwacji legalny wiek spożywania alkoholu to 18 lat. Palenie jest zabronione w miejscach publicznych, takich jak bary, restauracje, kawiarnie i hotele. Posiadanie i palenie marihuany również jest nielegalne i może prowadzić do surowych konsekwencji prawnych.

W Chorwacji, podobnie jak w Polsce, obowiązuje zakaz prowadzenia łodzi i innych pojazdów wodnych pod wpływem alkoholu. Za złamanie tego prawa grożą wysokie kary grzywny, a nawet areszt. W niektórych miejscach, np. w obiektach wojskowych czy portach lotniczych, obowiązuje zakaz fotografowania. Przed zrobieniem zdjęcia należy upewnić się, czy jest to dozwolone.

Co ważne, w Chorwacji obowiązują te same przepisy drogowe co w Polsce. Należy je respektować, aby uniknąć mandatów i wypadków. Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenia prędkości, zwłaszcza w obszarach zabudowanych. Mimo że Chorwaci mają skłonność do pozostawiania samochodów gdzie popadnie, to pojazdy z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, nie mają takiego przywileju. Nawet krótki postój na zakupy może zakończyć się otrzymaniem mandatu. Dodatkowo, przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Ambasady RP w Zagrzebiu: https://www.gov.pl/web/chorwacja.