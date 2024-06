Reklama

Oto kilka propozycji na tanie wakacje dla par w 2024 roku, dostępne z Polski:

Bułgaria. Słoneczny Brzeg, Złote Piaski czy Nessebar przyciągają pięknymi plażami, bogatą historią i przystępnymi cenami. Noclegi, jedzenie i atrakcje są tu znacznie tańsze niż w wielu innych europejskich kurortach.

Albania. Ten wciąż mało odkryty kraj zachwyca malowniczym wybrzeżem, urokliwymi miasteczkami i pyszną kuchnią. Ceny są tu bardzo atrakcyjne, a gościnność Albańczyków sprawi, że poczujecie się jak w domu.

Turcja. Riwiera Turecka to gwarancja słońca, pięknych plaż i bogatej oferty all inclusive. Wczasy w Turcji są często bardzo korzystne cenowo, zwłaszcza poza sezonem.

Egipt. Jeśli marzycie o egzotycznych wakacjach, Egipt to doskonały wybór. Nurkowanie w Morzu Czerwonym, zwiedzanie piramid i relaks w luksusowych hotelach to tylko niektóre z atrakcji, które oferuje ten kraj. Ceny wycieczek do Egiptu są często bardzo konkurencyjne.

Tanie wakacje dla dwojga w 2024 roku. 10 kierunków, które Cię zaskoczą

Tunezja. Kolejny kierunek, który kusi egzotyką i przystępnymi cenami. Tunezja to raj dla miłośników słońca, pięknych plaż i kultury arabskiej.

Grecja. Choć niektóre greckie wyspy mogą być dość drogie, są też takie, które oferują wakacje w rozsądnych cenach. Kreta, Rodos czy Korfu to tylko niektóre z nich. Warto poszukać ofert last minute lub wybrać się na wakacje poza sezonem.

Węgry. Budapeszt, Balaton czy Pecz to tylko niektóre z atrakcji, które oferują Węgry. Ten kraj słynie z pięknych krajobrazów, bogatej historii i pysznej kuchni. Ceny noclegów, jedzenia i atrakcji są tu bardzo przystępne.

Czechy. Praga, Karlowe Vary czy Czeski Krumlov to miasta, które warto odwiedzić ze względu na piękną architekturę, bogatą historię i kulturę. Ceny w Czechach są porównywalne do polskich, ale można tu znaleźć wiele atrakcyjnych ofert noclegów i wyżywienia.

Słowacja. Tatry Wysokie, Słowacki Raj czy Bratysława to tylko niektóre z atrakcji, które oferuje Słowacja. Ten kraj słynie z pięknych krajobrazów, bogatej historii i kultury. Ceny noclegów, jedzenia i atrakcji są tu bardzo przystępne.

Portugalia.Lizbona, Porto czy Algarve to miejsca, które warto odwiedzić ze względu na piękne krajobrazy, bogatą kulturę i pyszną kuchnię. Ceny w Portugalii są nieco wyższe niż w innych krajach na tej liście, ale wciąż można tu znaleźć atrakcyjne oferty noclegów i wyżywienia.

Pamiętaj, że ceny wakacji mogą się różnić w zależności od terminu, standardu hotelu i wybranej oferty. Warto porównać kilka propozycji, zanim podejmiesz decyzję. Udanych wakacji!