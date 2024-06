Groźna "choroba brudnych rąk"

Nudności, wymioty, ból brzucha, gorączka, objawy grypopodobne, zażółcenie skóry i oczu, a także uszkodzenie wątroby. Takie mogą być skutki wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), zwanego również żółtaczką pokarmową. Chorobę wywołuje hepatowirus A (HAV), którym łatwo się zarazić szczególnie, gdy zapomnimy o podstawowych zasadach higieny. WZW A to tzw. choroba brudnych rąk, przenoszona głównie drogą pokarmową.

Najczęściej zarazić się można przez spożycie skażonej wirusem wody lub zjedzenie umytych w niej produktów albo niemytych owoców i warzyw. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny drogą zakażenia jest również bezpośredni kontakt z zakażonym człowiekiem lub używanymi przez niego przedmiotami. Wirusa można przenieść na przykład poprzez nieumyte ręce po wyjściu z toalety albo przez kontakty seksualne. Objawy pojawiają od 2 do 7 tygodni od zakażenia, najczęściej po około 30 dniach i mogą się utrzymywać przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Powikłania mogą prowadzić do ostrej niewydolności wątroby, która może zagrażać życiu.

Niechciana pamiątka z wakacji

Gdzie zachować szczególną ostrożność? Na kontakt z wirusem zapalenia wątroby typu A narażeni jesteśmy m.in. podczas podróży do odległych, egzotycznych krajów. Wszędzie tam, gdzie warunki sanitarne odbiegają od znanych nam standardów. Zwiększone ryzyko zachorowania występuje w Azji Środkowo-Wschodniej, Ameryce Południowej i Afryce, ale również w Europie Wschodniej i niektórych krajach Basenu Morza Śródziemnego. Podczas gdy mieszkańcy zwykle przechodzą zakażenie łagodnie w dzieciństwie, to dla turystów choroba może mieć bardzo poważne skutki.

Jak zapobiec zarażeniu WZW A?

Ryzyko zarażenia WZW A można zmniejszyć zachowując podstawowe zasady higieny. Trzeba pamiętać, by zawsze myć ręce przed jedzeniem, a także po skorzystaniu z toalety. Żywność np. owoce i warzywa przed spożyciem należy umyć pod bieżącą wodą. By uniknąć kontaktu ze skażoną wodą, zwłaszcza podczas podróży do krajów o zwiększonym ryzyku zachorowania, należy pić wodę butelkowaną lub przegotowaną.

Przed zakażeniem WZW A najskuteczniej chroni szczepienie profilaktyczne. Lekarze zalecają je szczególnie przed wyjazdem w odległe rejony świata.