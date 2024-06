Bułgaria już nie tak popularna jak kiedyś

Bułgaria przez wiele lat była ulubionym kierunkiem wakacyjnym Polaków. A wszystko ze względu na ładną pogodę, ciepłe Morze Czarne i korzystne, niskie ceny. Dużą popularnością cieszyły się także imprezowe kurorty w Złotych Piaskach czy Słonecznym Brzegu.

Bułgaria to bardzo ciekawy kraj na wakacje. Łączy ze sobą malownicze górskie tereny i piękne plaże nad Morzem Czarnym. To z pewnością ciekawe miejsce na wakacje. Ponadto kraj ten ma bogatą historię, czego dowodem są liczne zabytki - imponujące zamki i monastyry. To także kraj o bardzo smacznej kuchni i doskonałym winie. Ponadto Bułgaria jest znana na całym świecie z produkcji olejku różanego i lawendy. Stanowi to istotny element jej gospodarki i kultury. Kraj ten jest jednym z największych producentów olejku lawendowego.

Mimo wielu walorów Bułgarii, obecnie Polacy coraz chętniej wybierają inne kierunki. Bułgaria odnotowuje zatem znaczny spadek liczby rezerwacji wśród klientów z Polski. Co jest powodem takiej sytuacji? Jedną z przyczyn może być oferta hoteli oraz ich standard, a także relacja jakości do ceny.

Co Polacy wybierają zamiast Bułgarii i dlaczego?

Wakacje coraz bliżej. Według analizy Kiwi.com w tegoroczne wakacje Polacy wybiorą się albo na europejskie plaże, albo też będą kibicować na niemieckich stadionach podczas Euro 2024.

Na tegoroczne lato w pierwszej dwudziestce najchętniej wybieranych przez Polaków miejsc znajdują się kraje typowo wakacyjne takie jak Turcja,Grecja czy Hiszpania. Ale na liście pojawiają się również: Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy czy Holandia. Biura podróży przygotowują się na prognozowane rekordowe zainteresowanie ich ofertą i dużą ilość rezerwacji. Jak podaje serwis Podroże Wprost.pl, według Marcina Dymnickiego, prezesa TUI Poland, wśród trzech najtańszych kierunków z listy najpopularniejszych nieodmiennie znajdują się Tunezja, Egipt i Bułgaria. Jednak mimo atrakcyjnych cen, Bułgaria zdecydowanie traci klientów.

Dlaczego Polacy coraz rzadziej wybierają Bułgarię? Otóż chodzi o relację ceny do jakości. Bułgaria przegrywa z Turcją, która oferuje bardzo dobrą jakość w atrakcyjnych cenach. Oferta noclegów w Bułgarii oraz ich standard są skromniejsze.

Dodatkowe atrakcje zarówno w Turcji jak i Bułgarii są korzystne cenowo dla Polaków. Oba kraje posiadają dostęp do Morza Czarnego. Jednak często turyści znacznie chętniej wybierają plaże nad Morzem Śródziemnym.