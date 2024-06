Francja przyciąga najwięcej turystów

Nie od dziś Francja jest na szczycie listy najchętniej odwiedzanych krajów na świecie. Wygrywa również w rankingu najbardziej zatłoczonych atrakcji turystycznych w Europie. Wersal przebił popularnością inne europejskie zabytki i zajął pierwsze miejsce. Rocznie odwiedza go nawet 15 milionów gości - wynika z badania platformy Holidu na podstawie danych z serwisu Tripadvisor.

Dawna rezydencja Ludwika XIV i Marii Antoniny, podobnie jak Wieża Eiffla i katedra Notre-Dame jest jednym z symboli Francji. Pełen przepychu Pałac Wersalski to obowiązkowy punkt programu każdej zagranicznej wycieczki.

Te miejsca odwiedzają tłumy. Nie każdy je zna

Drugie miejsce jest sporym zaskoczeniem, przypadło bowiem Islandii. Zjawiskowa Błękitna Laguna stała się ostatnio najbardziej popularną atrakcją tego kraju. Niepowtarzalny kolor wody i temperatura 39 stopni Celsjusza sprawiła, że na przestrzeni ostatnich 30 lat liczba turystów wzrosła z 50 tys. do nawet 1,3 mln rocznie.

W pierwszej trójce najpopularniejszych wśród turystów miejsc znalazły się termy Szechenyi w Budapeszcie. To największy kompleks łaźni termalnych w Europie z 18 basenami, wybudowany w 1913 r. Co roku odwiedza go nawet 1,5 mln turystów.

Rumunia i Chorwacja w pierwszej piątce rankingu

Kolejne, czwarte miejsce zajmuje Zamek Bran w Rumunii, znany jako Zamek Drakuli. To najbardziej znana i najczęściej odwiedzana przez turystów atrakcja tego kraju. Malowniczo położony gotycki zamek z XIV wieku latem przeżywa prawdziwe oblężenie zwiedzających. Rocznie odwiedza go ponad milion osób.

Piąty na liście jest chorwacki Park Narodowy Jezior Plitwickich. Po jego ścieżkach co roku spaceruje co najmniej milion osób. Zwiedzających przyciąga jego naturalne piękno, kaskadowe wodospady otoczone bujnymi lasami i szlakami turystycznymi. Jednak zbyt duża liczba turystów w takich miejscach może mieć dotkliwe skutki. Autorzy rankingu zwracają uwagę na fakt, że park wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku mógł zostać z niej usunięty właśnie przez wpływ przytłaczającej liczby odwiedzających na delikatne ekosystemy rezerwatu.

Gdzie jeszcze spotkamy tłumy?

Na liście Top 10 najbardziej zatłoczonych miejsc jest się jeszcze 5 europejskich atrakcji turystycznych. Najbliższa z nich znajduje się w Czechach. To słynny Most Karola w Pradze. Tłumy turystów spotkamy też przy Fontannie di Trevi w Rzymie. Masowo odwiedzanym miejscem jest również Opactwo św. Michała Archanioła na wzgórzu Mont Saint-Michel, we Francji. Listę zamykają hala gastronomiczna Time Out Market w Lizbonie oraz Plac Św. Marka w Wenecji.