Przybywa skarg na nielegalne praktyki zajmowania plaż i grodzenia dostępu do morza. Nielegalne praktyki m.in. hoteli mają miejsce w tak popularnych kurortach jak Rodos, Kreta, Korfu czy Saloniki. Widzisz ograniczony dostęp do plaży publicznej? Możesz to zgłosić za pomocą specjalnej aplikacji. Tylko od początku lipca Ministerstwo Gospodarki i Finansów w Grecji rozpatrzyło ponad 4500 tego rodzaju skarg. I nałożyło kary w wysokości ponad 800 tys. euro!