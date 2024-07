Podróżowanie, zwłaszcza za granicę, może wiązać się z różnego rodzaju ryzykiem dotyczącym zdrowia oraz nieszczęśliwych wypadków. Przekonał się o tym m.in. turysta z Polski, który podróżował do Meksyku i który wrócił z wakacji z rachunkiem na kwotę… 800 tys. zł.

Podczas pobytu przydarzyły mu się problemy zdrowotne. Choć na szczęście otrzymał szybką i profesjonalną pomoc medyczną w szpitalu konieczne były kosztowne usługi, w tym również m.in. transport z Meksyku do Polski specjalnym samolotem medycznym. Łącznie opłaty wyniosły blisko 800 tys. zł. Jak można się domyślić, mężczyzna nie miał zawartej odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, która pokryłaby te koszty. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami?

O czym warto pamiętać przed wyjazdem na urlop? Niezbędne ubezpieczenia

Odpowiednie przygotowanie do wyjazdu może nam pozwolić uniknąć przykrych niespodzianek. Okazuje się jednak, że popularne rozwiązanie jakim jest karta EKUZ – może nie być wystarczające. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia wyłącznie ograniczoną ochronę. Choć jako obywatele Unii mamy prawo do tej samej opieki medycznej, co obywatele kraju, do którego udaliśmy się na wakacje warto pamiętać, że w różnych krajach jest różny sposób finansowania publicznej służby zdrowia oraz akcji ratowniczych. Nie chroni nas to więc w 100 proc. przed poniesieniem wysokich kosztów.

Najskuteczniejsze mogą być w tym przypadku ubezpieczenie zdrowotne i podróżne. Wybierając odpowiednie, dopasowane do naszych potrzeb ubezpieczenie możemy skutecznie uchronić się przed niemiłą niespodzianką. W tym celu należy wybrać polisę, która obejmuje koszty leczenia, transportu medycznego, hospitalizacji, a także ewentualny powrót do kraju w razie poważnej choroby lub wypadku. Należy dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia – czy polisa pokrywa wszystkie planowane przez nas aktywności, np. sporty ekstremalne jeśli zamierzamy z nich korzystać.

Odpowiednia polisa turystyczna jest w stanie zrefundować wszystkie koszty związane z opieką medyczną podczas pobytu za granicą. Warto pamiętać, że polisa ubezpieczeniowa może również obejmować koszty leczenia u lekarzy prywatnych.

Ubezpieczenie turystyczne

Co więcej, istnieją również ubezpieczenia turystyczne, które gwarantują ochronę od innych ryzyk, takich jak np. zagubienie lub kradzież bagażu. Możliwe jest też wykupienie ubezpieczenia od np. opóźnionego lotu.