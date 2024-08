Składa się na to wiele czynników, a jednym z tych decydujących są z pewnością ceny – niższe o około 30 proc. w porównaniu do szczytu sezonu.

Wrzesień tańszy niż rok temu

Mówienie o prognozach pogody na wrzesień już teraz to więcej niż wróżenie z fusów. Jednak, bazując na doświadczeniu z poprzednich lat, można stwierdzić, że będzie on idealny na dłuższy urlop. Szczególnie że jak wskazują eksperci, do rezerwacji zachęcają atrakcyjne ceny.

Od kilku lat obserwujemy coraz większą tendencję do przesuwania przez Polaków swojego urlopu na wrzesień. Nic dziwnego, to w końcu wciąż długie, zazwyczaj ciepłe dni i mimo wszystko mniejsze tłumy niż w lipcu i sierpniu. I przede wszystkim – to również niższe ceny. Z roku na rok ta różnica się pogłębia. Obecnie koszt noclegu jest o 28 proc. niższy niż w szczycie sezonu, co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu do 2023 i o 5 proc.. w porównaniu do 2022 – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.

Jak wskazują eksperci, mimo że na ten moment obserwujemy mniejszą liczbę rezerwacji na terminy wrześniowe niż w 2023 roku (spadek o 12 proc.), to rośnie średnia długość pobytu. Aktualnie wynosi ona 4,14 dnia, podczas gdy w 2023 plasowała się na poziomie 3,89 dnia. Oznacza to, że Polacy coraz częściej wybierają ten miesiąc na dłuższe, a nie tylko weekendowe wyjazdy.

Morze kusi cenami

Jak wskazują eksperci Travelist.pl, największe spadki cen są zauważalne nad morzem. We wrześniu za noc w dwuosobowym pokoju hotelowym o standardzie 4- lub 5-gwiazdek z wyżywieniem w pakiecie trzeba zapłacić średnio 470 zł, czyli aż o 33 proc. mniej niż w sierpniu, kiedy cena za takie same warunki wynosiła 702 zł. Wyraźnie taniej jest także w górach (spadek o 32 proc. w porównaniu do sierpnia) i nad jeziorami (spadek o 21 proc.). Przekłada się to na liczbę rezerwacji w poszczególnych regionach. Nadmorskie miejscowości wybiera bowiem prawie 50 proc. turystów, góry prawie 32 proc., a jeziora – ponad 6 proc.

Gdzie najczęsciej wyjeżdżamy we wrześniu?

Wśród TOP 5 miejsc, na które decydują się klienci Travelist.pl, znajdują się obecnie: Kołobrzeg, Szklarska Poręba, Gdańsk, Mielno i Karpacz.