Międzynarodowym Lotnisku Zayed, wprowadza innowacyjnetechnologie biometryczne.

Bez dokumentów na lotnisku

"Jesteśmy dumni, że jako pierwsze międzynarodowe lotnisko wprowadzamy technologię biometryczną w dziewięciu różnych punktach obsługi pasażerów" - podano w komunikacie.

Lotnisko argumentuje, że takie rozwiązanie sprawi, że podróż będzie bezproblemowa.

Koniec kolejek?

"Wykorzystaliśmy rozpoznawanie twarzy i analitykę, aby stworzyć podróż, która przebiega płynnie od początku do końca. Koniec z długimi oczekiwaniami i niedogodnościami" - oceniono.

Dodano, że zwiększy to bezpieczeństwo pasażerów. "Nasza nowoczesna technologia zwiększa bezpieczeństwo na lotnisku, zapewniając Ci poczucie bezpieczeństwa przez całą podróż" - tłumaczy placówka.

Rejestracja przed podróżą

Lotnisko poinformowało, że pasażerowie automatycznie zostaną zarejestrowani w galerii lotniskowej w dzień podróży. Łącząc szczegóły paszportu, informacje o locie i obraz twarzy z specjalnym systemu ICP.

Kamery biometryczne mają uprościć proces odprawy przy stanowiskach.

Lotnisko zapewnia również, że to koniec z długimi kolejkami przy stanowiskach nadawania bagażu. "Nasze maszyny do automatycznego nadawania bagażu są teraz wyposażone w technologię biometryczną, co zapewnia płynne doświadczenie" -wyjaśniono.

Nawet zakupy na lotnisku można robić za pomocą kamery biometrycznej. To samo tyczy się bramek boardingowych.