Te zmiany to wprowadzenie nowej opłaty turystycznej oraz wprowadzenie restrykcji dotyczących wynajmu krótkoterminowego lokali mieszkalnych.

Nowa opłata dla turystów

Nowa opłata byłaby pobierana od każdego gościa korzystającego z noclegów w obiektach turystycznych. Osoby zatrzymujące się w m.in. hotelach czy pensjonatach musiałyby płacić dodatkową kwotę, która trafiłaby na rozwój infrastruktury turystycznej

Opłata turystyczna miałaby być symboliczna – najprawdopodobniej wyniesie "złotówkę od gwiazdki" za nocleg. Celem tej opłaty jest generowanie środków, które będą przeznaczane na rozwój infrastruktury turystycznej, poprawę jakości usług oraz renowację zabytków. Minister Nitras podkreślił, że choć nie chodzi o ogromne kwoty, to chcą, by te fundusze wspierały lokalne organizacje turystyczne i samorządy, które lepiej będą mogły zarządzać miejscami turystycznymi​.

Co na to branża hotelarska?

Naszym wspólnym celem powinno być dążenie do zapewnienia jak najlepszych warunków dla turystów, aby zwiększać liczbę odwiedzających, a nie wprowadzać rozwiązania, które mogą ten proces ewentualnie spowolnić - mówi Dziennikowi właścicielka pensjonatu w Wiśle "Willa pod Jemiołą" Małgorzata Markiewicz. W Polsce mamy do czynienia z konkurencją na rynku turystycznym, która wymaga od nas działania na korzyść turystów. Zwiększanie obciążeń podatkowych może zniechęcić turystów. Warto ostrożnie wprowadzać takie opłaty, by nie odstraszyć podróżnych. W naszej branży najważniejsze są pasja i zaangażowanie w tworzenie przyjaznej atmosfery, która zachęci gości do powrotu - dodała właścicielka obiektu.

Co z najmem krótkoterminowym?

Oprócz tego, zapowiedziano ograniczenia w tzw. najmie krótkoterminowym. Właściciele mieszkań będą musieli spełniać określone warunki, by udostępniać swoje lokale turystom. Nitras zaznaczył, że celem nie jest całkowite zablokowanie tego typu działalności, lecz jej uporządkowanie. Takie restrykcje mają zapobiec negatywnym skutkom masowej turystyki, które obserwuje się w niektórych miastach Europy, gdzie nadmierna liczba turystów wpływa na lokalne społeczności, np. przez wzrost cen wynajmu mieszkań​.

Nowa strategia resortu

Te zmiany są częścią szerokiej strategii rozwoju turystyki, nad którą pracuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, mającej na celu poprawę jakości usług turystycznych oraz lepsze zarządzanie turystyką w Polsce.​