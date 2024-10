Incydent na pokładzie lotu do Paryża

Do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem na pokładzie lotu lecącego z lotniska w Krakowie do Paryża. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Justyna Dróżdż, dyżurna Straży Granicznej w Krakowie-Balicach otrzymała zgłoszenie od pilota samolotu rejsowego lecącego do Paryża, że na pokładzie doszło do awantury. Jeden z pasażerów - tuż po starcie samolotu - zaczął zachowywać się agresywnie.

Okazało się, że 34-letni Polak zaraz po starcie samolotu fizycznie zaatakował innego pasażera, uderzał pięścią w okno i siedzenia oraz groził, że wysadzi samolot. W związku z zaistniałą bardzo niebezpieczną sytuacją kapitan podjął decyzję o zawróceniu samolotu na lotnisko - powiedziała rzeczniczka.

Przerwany lot do Paryża. Agresywny pasażer zatrzymany

Pilot podjął decyzję o zawróceniu samolotu do Krakowa. Na miejscu 34-latek dobrowolnie opuścił pokład samolotu. Na lotnisku został zatrzymany. Podczas przeprowadzania czynności znów zrobił się agresywny. Został usłyszał zarzut niepowykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego. Noc spędził w areszcie. We wtorek został wydany prokuraturze. Grozi mu rok ograniczenia lub pozbawienia wolności.