Rekordowa liczba połączeń i czytelniejsze rozkłady

Nowy rozkład przewiduje 505 połączeń, w tym 34 sezonowe, co oznacza wzrost o 51 kursów w porównaniu do poprzedniego roku. Zwiększona liczba połączeń obejmie zarówno duże miasta, jak i mniejsze ośrodki. Na przykład, pociągi między Warszawą a Trójmiastem, czy Krakowem będą odjeżdżały co godzinę. Wprowadzenie stałych, regularnych godzin odjazdów, podobnych do rozkładów komunikacji miejskiej, sprawi, że korzystanie z pociągów będzie bardziej intuicyjne dla pasażerów.

Krótsze czasy przejazdów na kluczowych trasach

Nowy rozkład ma skrócone czasy przejazdów na wielu popularnych trasach. Na przykład, czas podróży z Warszawy do Szczecina zostanie skrócony do 4 godzin i 18 minut, a do Białegostoku dotrzemy w 1 godzinę i 30 minut. Pasażerowie podróżujący na trasie Wrocław-Gdańsk zaoszczędzą 20 minut, a mieszkańcy Krakowa będą mogli dotrzeć do Zakopanego w niewiele ponad 2 godziny. Co więcej, podróż z Krakowa do Zamościa będzie teraz trwać mniej niż 4 godziny – o ponad godzinę krócej niż dotychczas.

Pendolino na nowych trasach krajowych

Od połowy grudnia Pendolino pojawią się na trasach ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Nowa relacja umożliwi szybki dojazd do stolicy w mniej niż 4,5 godziny, a pasażerowie będą mogli wsiadać na stacjach pośrednich, takich jak Poznań czy Stargard.

Nowe kierunki międzynarodowe

W ramach rozszerzenia oferty międzynarodowej, PKP Intercity uruchomi nowe połączenia z Polski do Czech i Niemiec. Pociągi IC Baltic Express będą kursować z Trójmiasta, Poznania i Wrocławia do Pragi, zatrzymując się w takich miejscowościach jak Tczew, Gniezno czy Bystrzyca Kłodzka. Dodatkowo, nowy pociąg IC Galicja połączy Przemyśl z Berlinem, przez Kraków, Katowice i Wrocław.

Większy komfort na trasach krajowych

PKP Intercity wprowadza także szereg nowych i udoskonalonych połączeń krajowych. Pociąg EIC Ślęża połączy Warszawę z Wrocławiem w rekordowym czasie 3 godzin i 33 minut, a IC Halny zapewni codzienne połączenie między Zakopanem a Poznaniem, umożliwiając mieszkańcom Podhala łatwiejszy dostęp do większych miast. W weekendy pasażerowie będą mogli skorzystać z pociągu IC Beskidy, kursującego z Warszawy do Wisły, z przystankiem na stacji Zator Park Rozrywki.

Lepsze połączenia regionalne

Mieszkańcy mniejszych miejscowości również zyskają nowe połączenia. Pociąg TLK Lubomirski będzie kursował na wydłużonej trasie z Kołobrzegu przez Gdynię i Zakopane, co zapewni mieszkańcom Pomorza bezpośredni dostęp do Warszawy i Krakowa. Z kolei pociągi IC Wybrzeże i IC Słowiniec będą codziennie dojeżdżały do Łodzi, a skład IC Lazur pojawi się na tej trasie w dni powszednie.