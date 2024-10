Wenecja ma podwoić liczbę dni, w których pobiera od turystów opłatę za wstęp. To efekt udanego eksperymentu w zeszłym roku - poinformował burmistrz miasta Luigi Brugnaro. Dodał, że celem jest zniechęcenie turystów do odwiedzania miasta w świąteczne dni, "aby zapewnić Wenecji szacunek, na jaki zasługuje". Wenecja z miasta najbardziej narażonego i krytykowanego za zjawisko nadmiernej turystyki stała się miastem, które najwcześniej i najbardziej aktywnie reaguje na to zjawisko na arenie międzynarodowej – powiedziała radna miejska Simone Venturini.

Opłatę trzeba będzie wnosić za pobyt w mieście w godzinach między 8.30 a 16. Zwolnione są z niej dzieci do 14 lat. Natomiast ci, zapłacą za nią z wyprzedzeniem, czyli najpóźniej do czterech dni przed przyjazdem zapłacą w 2025 roku 5 euro. W ostatniej chwili trzeba będzie zapłacić 10 euro. W tym roku opłata już została wprowadzona pilotażowo, w niektóre dni. W sumie było to 29 dni, w przyszłym będzie ich prawie dwa razy więcej.

Na razie bilet wstępu do miasta i rejestracja przyjazdu obowiązywać będą od 18 kwietnia do 4 maja. Przypada wtedy Święto Wyzwolenia i Święto Pracy. Następnie będą to wszystkie weekendy maja, czerwca i lipca, a także 2 czerwca, gdy przypada Święto Republiki.

Opłaty w Wenecji. Jak będą sprawdzane?

Wszyscy odwiedzający miasto w wieku powyżej 14 lat będą musieli uiścić opłatę na swoim telefonie i pobrać kod QR, aby pokazać inspektorom, którzy losowo sprawdzą osoby w wspólnych obszarach przylotów, np. na dworcu kolejowym. Osobom nieposiadającym dowodu opłaty grozi kara grzywny.

Kto zwolniony z opłaty?

Podobnie jak w przypadku poprzedniej opłaty, zwolnione będą osoby posiadające rezerwację w hotelach i pensjonatach, podobnie jak mieszkańcy regionu Veneto, studenci uniwersytetu w Wenecji oraz osoby odwiedzające krewnych mieszkających w Wenecji. Według włoskich mediów w kwietniu władze Wenecji zebrały w ciągu pierwszych ośmiu dni trwania pilotażowego programu kwotę, na którą liczyły Do końca okresu próbnego, który nastąpił w połowie lipca, miasto zebrało około 2,4 mln euro z opłat za wstęp.