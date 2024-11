Promocja 48-godzinna

Ryanair uruchomił 48-godzinną promocję na bilety, umożliwiając zimowe podróże po obniżonych cenach. To okazja, by zaplanować wyjazd do słonecznych miejsc, takich jak Alicante, odkryć miejskie atrakcje Kopenhagi czy spędzić rodzinne chwile w Londynie. Promocja potrwa do północy 13 listopada, a obniżki sięgają 15 proc., obejmując wyjazdy od listopada do 18 grudnia.

Ciepłe kierunki – Alicante na zimowy odpoczynek

Dla tych, którzy pragną uciec od zimowych temperatur, Ryanair oferuje loty do Alicante. To hiszpańskie miasto słynie z pięknych plaż i ciepłego klimatu, które są idealne na chwilę relaksu. Turystów przyciągają też zabytki, takie jak zamek Santa Bárbara, a także lokalna kuchnia i tętniące życiem targowiska. Alicante łączy nowoczesne udogodnienia z hiszpańskim urokiem, co sprawia, że miasto to jest chętnie wybierane na słoneczne wypady w chłodniejszych miesiącach.

Krótki city break – Kopenhaga dla fanów kultury i ekologii

Miłośnicy intensywnych zwiedzania powinni rozważyć city break do Kopenhagi. To miasto przyciąga zabytkami, takimi jak kultowy Nyhavn i Mała Syrenka, oraz nowoczesnym podejściem do zrównoważonego rozwoju. Turystów zachwycają parki, rowerowe ścieżki oraz wyśmienita kuchnia, która zyskała uznanie wśród smakoszy. W Kopenhadze można zarówno zwiedzać, jak i relaksować się w przyjaznej atmosferze, idealnej na aktywny wypoczynek.

Rodzinny wyjazd do Londynu

Londyn to miasto pełne atrakcji, które zachwycą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wśród nich znajdują się zielone przestrzenie w Hyde Parku, imponujący Pałac Buckingham, Legoland oraz studio Warner Bros, które jest obowiązkowym punktem dla fanów Harry’ego Pottera. Londyn oferuje coś dla każdego – od zakupów i atrakcji kulturalnych po rozrywkę na świeżym powietrzu, co sprawia, że jest to popularny cel rodzinnych podróży.

Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager Ryanair na Europę Środkowo-Wschodnią i Kraje Bałtyckie, podkreśla, że zimowa promocja to doskonała okazja na zaplanowanie podróży w niskich cenach. Dzięki tej 48-godzinnej wyprzedaży pasażerowie mogą znaleźć loty na 240 destynacji, o 15 proc. taniej – warto już teraz sprawdzić dostępne opcje – zachęca Wójcik-Gołębiowska.