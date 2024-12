Ryanair ogłosiła dziś (10 grudnia) 48-godzinną promocję -20 proc. na podróże w styczniu i lutym 2025 roku.

Ryanair oferuje -20 proc. na loty w styczniu i lutym 2025

Limitowana oferta skończy się o północy (11 grudnia) i obejmie liczbę ponad 230 destynacji idealnych do świętowania Nowego Roku.

W ofercie Ryanair znajduje się także sporo słonecznych kierunków, warto zatem już teraz rezerwować swoje podróże do najpopularniejszych miejsc w Europie.

Londyn

Pełna życia metropolia, przesiąknięta historią i kulturą. Wizyta w Londynie to okazja do spokojnych spacerów obok kultowych zabytków, takich jak Tower of London, Pałac Buckingham i Muzeum Brytyjskie, z których każdy opowiada własną, fascynującą historię. To także szansa na doświadczenie dynamicznej przestrzeni artystycznej, odwiedzenie światowej klasy sklepów i delektowanie się lokalną kuchnią w konkretnych dzielnicach miasta.

Praga

Praga to wspaniała kombinacja historii, architektury i kultury. Miasto słynie z malowniczej panoramy, Mostu Karola i majestatycznego Zamku Praskiego. Urokliwe brukowane uliczki miast, kawiarnie obecne w wielu miejscach, teatry, galerie sztuki i sklepy tylko potwierdzają, że jest to miejsce stworzone do aktywnego odkrywania.

Marrakesz

Tętniące życiem marokańskie miasto pozwala turystom zanurzyć się w gobelinie kolorów, dźwięków i aromatów, czyniąc z niego ucztę dla zmysłów. Miasto znane z targowisk, wspaniałych pałaców, takich jak Pałac Bahia i kultowy plac Jemaa el-Fnaa, które zapewniają mnóstwo doświadczeń kulturowych i historycznych. Wykwintna kuchnia, piękne ogrody i gościnni ludzie, to tylko skrawek tego, co Marrakesz oferuje odwiedzającym.