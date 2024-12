PKP Intercity zaprezentowało rozkład jazdy na nadchodzący rok. W sezonie 2024/2025 pasażerowie będą mogli korzystać z 505 połączeń, w tym 34 sezonowych, co oznacza wzrost o 51 w stosunku do poprzedniego roku. Rozkład wchodzi w życie 15 grudnia, a nowości obejmują zarówno trasę, jak i tabor.

Krótsze czasy przejazdów

Jedną z kluczowych zmian jest skrócenie czasów przejazdów. Podróż ze stolicy do Szczecina wyniesie 4 godziny i 18 minut, a do Białegostoku – tylko 1 godzinę i 30 minut. Czas przejazdu między Warszawą a Łodzią Fabryczną zmniejszy się do 1 godziny i 7 minut. Dla turystów odwiedzających Zakopane czas podróży z Krakowa skróci się do nieco ponad 2 godzin. Również podróż do Zamościa, do tej pory trwająca ponad 5 godzin, zajmie teraz około 4 godzin.

Pendolino na nowych trasach

Pendolino zagości na trasie Szczecin – Poznań – Warszawa. Pociągi na tej relacji będą kursować codziennie. Oprócz Szczecina i Poznania, składy zatrzymają się w Stargardzie oraz Krzyżu.

Nowe połączenia międzynarodowe

PKP Intercity wprowadza cztery nowe relacje do Czech. Pociągi IC Baltic Express będą kursować m.in. z Trójmiasta, Poznania i Wrocławia, a po stronie czeskiej zatrzymają się w kluczowych miastach, takich jak Pardubice czy Praga. Na trasie do Berlina pojawi się nowe połączenie IC Galicja z Przemyśla przez Kraków.

Rozbudowa tras krajowych

W nowym rozkładzie znajdziemy również bardziej rozbudowaną siatkę połączeń krajowych. Warszawa zyska dodatkowe połączenia z Wrocławiem, Wisłą czy Szczecinem. Pociąg IC Śnieżka będzie kursować codziennie, a nie jak dotychczas – tylko w weekendy. Skład TLK Lubomirski zostanie wydłużony do Kołobrzegu.