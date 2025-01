Tańsze bilety w styczniu, lutym i marcu

W ramach tej oferty, klienci mogą kupić tańsze bilety do ponad 235 europejskich i międzynarodowych miejsc. Ryanair zachęca do zaplanowania podróży do urokliwych miast, takich jak Rzym, Faro czy Marrakesz.

Rzym – wieczne miasto bez tłumów

Rzym to doskonały wybór na zimową podróż, oferujący malownicze spacery po bezludnych placach i zwiedzanie najważniejszych zabytków, takich jak Koloseum, Watykan czy Fontanna di Trevi. W zimowych miesiącach miasto zyskuje kameralną atmosferę, co pozwala na spokojniejsze chłonięcie jego historii i kultury, unikając tłumów turystów.

Faro – zimowy wypoczynek na portugalskim wybrzeżu

Faro w Algarve to idealna destynacja na zimowy relaks. Ciepłe, łagodne temperatury (około 18°-20°C) sprawiają, że jest to miejsce idealne do odpoczynku na plaży, zwiedzania malowniczych wiosek rybackich i korzystania z licznych atrakcji turystycznych, takich jak pola golfowe i wyśmienite owoce morza. Faro zachwyca także swoimi plażami i wspaniałą atmosferą.

Marrakesz – magiczna atmosfera w sercu Maroka

Marrakesz to miasto, które łączy ciepło słońca z chłodnymi, rześkimi wieczorami. Zimą, pokryte śniegiem góry Atlas stanowią niesamowitą scenerię, podczas gdy tętniące życiem uliczki, plac Jemaa el-Fnaa oraz bogata historia tego miejsca tworzą niezapomnianą atmosferę. Warto zaplanować wycieczkę do tego orientalnego miasta, by poczuć jego niepowtarzalny klimat.

Promocja Ryanair – ostatnia szansa na zniżki

Wyprzedaż z 20 proc. rabatem trwa tylko do północy w czwartek 9 stycznia i jest dostępna wyłącznie na stronie ryanair.com.