Turyści w adidasach i dresach na Śnieżkę. Nie mogli zejść

Do incydentu doszło w miniony weekend na Śnieżce. W Karkonoszach spadł pierwszy śnieg, nie uniemożliwia on pieszego przemieszczania się po szlakach, jednak zmiana warunków wymaga odpowiedniego przygotowania. Amatorów pieszych wędrówek po górach w chłodniejszych miesiącach roku nie brakuje, jednak nie wszyscy pamiętają, by odpowiednio się ubrać.

Przekonała się o tym grupa dziewięciu turystów, która w miniony weekend musiała zostać zwieziona ze szczytu Śnieżki. Czeskie służby zostali wezwani do pomocy osobom, które nie były w stanie zejść ze szczytu. - Ich sprzęt nie pozwolił na zejście z oblodzonego szczytu, a rano wezwali ratowników górskich z Polski i Czech. Do akcji zostało zadysponowanych 10 czeskich ratowników z czterema skuterami śnieżnymi, quadem i pojazdem terenowym - poinformowali ratownicy z Horskiej služby. Turyści mieli na sobie sportowe buty typu adidasy oraz byli ubrani w dresy. Nie jest to odpowiednia odzież na wyprawy w góry w okresie jesienno-zimowym.

Wejście na Śnieżkę jesienią i zimą. Ratownicy apelują

Ratownicy apelują, by jesienią i zimą odpowiednio przygotować się do wejścia na Śnieżkę. Nie jest ono niemożliwe, jednak wymaga odpowiedniej odzieży i sprzętu. Czeskie służby zaznaczają, że przypadek turystów, którzy wymagali pomocy w miniony weekend, nie jest odosobniony. - Po drodze spotkaliśmy kolejnych turystów potrzebujących naszej pomocy. Brak odpowiednich ubrań i wyposażenia to nadal codzienność dla wielu turystów. Spotkaliśmy ludzi w dresowych spodniach i trampkach - czytamy na facebookowym profilu czeskich ratowników.

Jak się przygotować do wyjścia w góry jesienią i zimą? Przede wszystkim sprawdzić warunki pogodowe, by mieć pewność, że wyjście w góry w wybranym przez nas terminie, będzie bezpieczne. Ubrać się w odzież górską oraz obuwie przeznaczone do wędrówek górskich w porze zimowej. Należy zabrać ze sobą jedzenie i picie, a także naładowany telefon komórkowy z wgraną mapą oraz aplikacją ratunkową.