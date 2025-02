Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z kempingiem, czy masz już tysiące kilometrów na liczniku, czeka cię weekend pełen inspiracji, wymiany doświadczeń i świetnej zabawy.

Kampery, spotkania i niezapomniane emocje

Wraz z grupami Camper4Mountain, Camplex i CamperMajstry Energylandia zaprasza wszystkich pasjonatów caravaningu na wspólną celebrację tej wyjątkowej pasji. To nie tylko festiwal dla właścicieli kamperów i przyczep, ale także dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać ten styl podróżowania. Na uczestników czeka specjalna strefa wystawowa, w której będzie można podziwiać nowoczesne modele pojazdów kempingowych, a także porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się wszystkiego o podróżowaniu na czterech kółkach.

Reklama

Nie zabraknie także warsztatów tematycznych, konkursów z nagrodami oraz tradycyjnego wieczornego spotkania przy ognisku. Majowy weekend to idealna okazja, by wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości w gronie pasjonatów, a my już wiemy, ze przygotowano program, w którym nie zabraknie niespodzianek.

Dwa dni zabawy w największym Parku Rozrywki w Polsce!

Festiwal Caravaningu wypełniony jest kamperową atmosferą, ale to oczywiście również nieograniczony dostęp do wszystkich atrakcji Energylandii! Uczestnicy wydarzenia będą mogli zakupić dwudniowy bilet do Parku w atrakcyjnej cenie, dzięki czemu mają możliwość skorzystania z 133 atrakcji w siedmiu strefach tematycznych.

23-25 maja to termin, którego nie można przegapić! Śledźcie media społecznościowe Energylandii, by być na bieżąco z kolejnymi szczegółami wydarzenia.