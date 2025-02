W siatce połączeń z lotniska w Radomiu pojawią się od maja ponownie rejsy czarterowe do Sharm el-Sheikh i Hurghady. W sezonie letnim wystartują także loty do Antalyi, Tirany i Prewezy oraz do Larnaki – poinformowały Polskie Porty Lotnicze (PPL). Władze spółki przedstawiły także nowe pomysły na ożywienie najmłodszego lotniska w Polsce.

Nowe loty z Radomia

Nocne loty z Radomia?

Najmłodsze lotnisko w Polsce "Otwarcie mówimy przewoźnikom, że chcemy, aby Radom był przez nich traktowany na równi z Modlinem jako lotnisko komplementarne i port drugiego wyboru dla rynku Warszawy i Mazowsza" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym członek zarządu PPL do spraw finansowo-handlowych Marcin Danił. Nowe loty z Radomia W maju w siatce połączeń lotniska w Radomiu mają pojawić się rejsy czarterowe do Reklama Sharm el-Sheikh

Hurghady w Egipcie. W sezonie letnim ponownie wystartują także rejsy do: Antalyi w Turcji,

Tirany w Albanii,

Prewezy w Grecji. PPL spodziewa się również powrotu lotów regularnych do Larnaki, realizowanych przez Wizz Air. Nocne loty z Radomia? Dodał, że PPL chce stworzyć transparentny system zachęt i wsparcia marketingowego dla linii i biur podróży, które będą zainteresowane uruchomieniem lub zwiększeniem liczby lotów z Radomia. "Chcielibyśmy, żeby w Radomiu pojawiły się wyczekiwane kierunki emigracyjno-pracownicze, aby zwiększyć wolumen ruchu regularnego w ciągu całego roku" - powiedział Danił. Przypomniał, że PPL stara się o uruchomienie lotów nocnych z Radomia, co ma zachęcić do lotów z tego miasta przewoźników czarterowych. "Rozważamy również inne scenariusze, jak na przykład stworzenie i rozwój bazy serwisowej MRO (Maintenance, Repair, and Operations ). Z drugiej strony planujemy optymalizację kosztów, tak aby port przynosił jak najmniejsze straty" – zaznaczył przedstawiciel zarządu PPL. PPL liczy też na zaangażowanie lokalnych samorządów. "Liczymy, że w tych działaniach wesprze nas Radom i województwo świętokrzyskie. Mając dobrą, choć trochę przeskalowaną infrastrukturę, można skutecznie rozwijać ten port" – zauważył Danił. Najmłodsze lotnisko w Polsce Reklama W Radomiu znajduje się najmłodsze lotnisko w Polsce. Jest nastawione na obsługę ruchu niskokosztowego i czarterowego. 2024 rok był pierwszym pełnym rokiem jego funkcjonowanie po jego przejęciu przez PPL i ponownym otwarciu w kwietniu 2023 r. W ubiegłym roku port lotniczy obsłużył 112 610 pasażerów, czyli więcej o ponad 9 proc. w porównaniu do wyniku na koniec 2023 roku, kiedy to z usług lotniska skorzystało 103 418 podróżnych. W 2025 roku z lotniska w Radomiu odprawiono ponad 120 tysięcy pasażerów. Władze spółki twierdzą, że oferta lotów z tego portu będzie się rozwijać, choć nie w tak szybkim tempie, jak to ogłaszał poprzedni zarząd firmy. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Ryanair uruchamia nowe trasy z Polski. W lato będzie ponad 300 połączeń

Przez niego samolot musiał lądować. Ryanair żąda odszkodowania od pasażera