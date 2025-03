To idealna okazja, by zaplanować dzień pełen emocji i wspólnie z bliskimi cieszyć się dostępem do 133 atrakcji, w tym 20 rollercoasterów i najlepszego Parku Wodnego w Europie. To wszystko w cenie jednego biletu! Ale uwaga, oferta nie potrwa długo!

Jak skorzystać z promocji?

Zasady są proste – przy zakupie dwóch biletów, drugi otrzymasz za połowę ceny. Promocja obejmuje zarówno bilety elektroniczne, które można wygodnie pobrać na swój telefon, jak i bilety prezentowe, które są idealną opcją na podarunek dla bliskiej osoby. Oferta jest dostępna do 21 marca 2025 roku, a zakupione bilety można wykorzystać w dowolnym terminie między 5 kwietnia a 26 października 2025 roku.

Dwa Parki, jeden bilet – 133 atrakcje w cenie!

Energylandia to największy park rozrywki w Polsce, który w ramach jednego biletu oferuje aż 133 atrakcje podzielone na siedem tematycznych stref. Niezależnie od wieku i preferencji, każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Na odwiedzających czeka m.in.:

20 rollercoasterów – w tym najszybszy i najwyższy Mega Coaster w Europie, Pepsi Hyperion, oraz rekordowa hybrydowa Zadra – Made in Małopolska

– w tym najszybszy i najwyższy Mega Coaster w Europie, Pepsi Hyperion, oraz rekordowa hybrydowa Zadra – Made in Małopolska 28 atrakcji dla najmłodszych już od 2. roku życia

już od 2. roku życia Sweet Valley , czyli bajecznie kolorowa strefa inspirowana amerykańskim miasteczkiem z rodzinnymi rollercoasterami Fluff Choco Chip Creek i Nacomi Honey Harbour

, czyli bajecznie kolorowa strefa inspirowana amerykańskim miasteczkiem z rodzinnymi rollercoasterami Fluff Choco Chip Creek i Nacomi Honey Harbour Water Park, czyli Park Wodny nr 1 w Europie, gdzie w gorące dni można odpocząć w basenach z podgrzewaną wodą i poszaleć na wodnych atrakcjach

Nie przegap tej okazji!

Promocja Drugi bilet -50% obowiązuje tylko do 21 marca 2025 roku, więc warto zaplanować wizytę już teraz. Bilety można kupić online na stronie ticket.energylandia.pl i rozpocząć odliczanie do dnia pełnego emocji! To idealny moment, by podarować bliskiej osobie niezapomniane wrażenia – czy to w formie prezentowego biletu, czy wspólnej przygody w największym parku rozrywki w Polsce.