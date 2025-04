Dyrektor komunikacji Ryanair ds. krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) Alicja Wójcik-Gołębiowska poinformowała podczas konferencji prasowej w Krakowie, że wśród tegorocznych nowości są trasy do:

Aberdeen w Szkocji,

Castellon w Hiszpanii,

Mediolanu we Włoszech,

Marrakeszu w Maroku.

Zmiany w połączeniach w Krakowa

Przewoźnik przywróci też popularne połączenie do Tel Awiwu oraz zwiększy częstotliwości na popularnych kierunkach wakacyjnych do:

Burgas,

Korfu,

Alicante.

Kraków to nasza największa baza w Polsce i w tej części Europy, a nowa siatka połączeń potwierdza nasze tu zaangażowanie - wskazała przedstawicielka przewoźnika i zapowiedziała, że w związku ze rozszerzeniem siatki połączeń w Kraków Airport zostanie zbazowany kolejny, 12 samolot Boeing B737. Według niej przewoźnik na 83 trasach z Krakowa zamierza przewieźć w tym roku 6,5 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Michał Kaczmarczyk, prezes spółki Buzz z grupy Ryanair zaznaczył, że inwestycje firmy w Krakowie generują nowe miejsca pracy bezpośrednio i pośrednio w firmach współpracujących. 12 samolotów bazujących w krakowskim porcie – wskazał – to ponad 700 miejsc pracy, w tym 400 osób to piloci i personel pokładowy, a ponad 300 – obsługa naziemna. Ponadto, przewoźnik kończy budowę centrum symulatorowo-treningowego za 600 mln zł przy lotnisku Kraków Airport. Obiekt dysponujący sześcioma symulatorami powinien być gotowy w październiku br.

Kraków jest naszą największą i najważniejszą bazą w tej części Europy. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój lotniska, w tym budowę drogi startowej i terminala - na pewno bardzo szybko tą przestrzeń wypełnimy naszymi pasażerami i samolotami - zapowiedział Kaczmarczyk, nawiązując do planów inwestycyjnych krakowskiego portu.

160 połączeń z Krakowa

Ryanair to irlandzki przewoźnik, który działa w 37 krajach, latając na 235 lotniska. 95 z nich to bazy przewoźnika. Linia dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie ponad 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie. W Polsce Ryanair korzysta z 13 lotnisk; sześć z nich to bazy.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym; w zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 12 mln pasażerów. W obowiązującym od niedzieli letnim rozkładzie lotnisko posiada 160 połączeń do 114 miast w 35 krajach, oferowanych przez 28 przewoźników.