Chorwacka Rijeka oraz włoskie Pescara i Lamezia Terme to trzy nowe miejsca, do których latać będzie z Wrocławia Ryanair. Natomiast z Poznania uruchomiono nowy kierunek - Walencję, wracają także loty do Ammanu i Tel Awiwu. Do tego Poznań oferuje dodatkowe loty do ulubionych słonecznych Polaków w Hiszpanii i Chorwacji.