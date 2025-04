Pogoda dopisała, premierowe pokazy zachwyciły publiczność, ale to emocje i wyjątkowa energia odwiedzających sprawiły, że to otwarcie przejdzie do historii. Pierwsi śmiałkowie z impetem ruszyli na najszybsze rollercoastery, a fani adrenaliny ustawiali się w kolejkach do najbardziej ekstremalnych atrakcji. Park tętnił życiem, a uśmiechy Gości były najlepszym dowodem na to, że sezon 2025 zapowiada się naprawdę ekscytująco!

Pełna moc atrakcji od pierwszego dnia

Park powitał Gości w pełnej gotowości. Mogli oni ponownie zmierzyć się z legendarną Zadrą – Made in Małopolska, poczuć wiatr we włosach na Pepsi Hyperionie czy dać się zaskoczyć dynamicznemu przyspieszeniu Abyssusa. Nie zabrakło także licznych atrakcji dla najmłodszych. Bajkolandia i Sweet Valley tętniły życiem, a familijne rollercoastery, takie jak Fluff Choco Chip Creek czy Nacomi Honey Harbour, nie miały chwili wytchnienia.

Otwarciu sezonu już tradycyjnie towarzyszyły spektakularne pokazy artystyczne, a na scenach Parku pojawili się animatorzy, artyści i Maskotki, którzy od razu wciągnęli publiczność w świat teatralnej magii. Dzieci z radością odkrywały także liczne karuzele i place zabaw, a rodziny chętnie spędzały czas w tematycznych strefach pełnych bajkowych detali i słodkich niespodzianek. Wiele emocji wzbudziły również spotkania z Maskotkami Parku, które witały Gości i chętnie pozowały do wspólnych zdjęć, tworząc niezapomniane wspomnienia z pierwszego dnia sezonu.

Spektakularny start to dopiero początek. Najlepsze przed nami!

Pierwszy weekend sezonu 2025 udowodnił, że Energylandia wciąż jest miejscem, które nie przestaje zaskakiwać. Nowości w artystycznych programach, pyszne jedzenie, stałe hity i wyjątkowa atmosfera sprawiają, że to najlepsze miejsce na weekendowy wypad, rodzinne świętowanie czy urlop z dużą dawką emocji.

A to dopiero początek. Przed nami cały sezon pełen wydarzeń specjalnych, premier i wielu okazji do odwiedzin, takich jak 4 edycje kultowego Magic Night (12 i 26 lipca oraz 9 i 23 sierpnia), oferujące 13 godzin zabawy do późnego wieczora, czy dwudniowe Kids Party (w dniach 31 maja i 1 czerwca), z myślą o najmłodszych Gościach! Miłośnicy rollercoasterów będą mogli zmierzyć się z adrenaliną podczas Coaster Day (16 sierpnia) oraz zdobyć dyplom Coaster Master. Już 14 lipca, Energylandia będzie obchodzić swoje 11. urodziny, zapewniając wszystkim szereg atrakcji i dozę słodkości! Świętowanie rozpocznie się już 13 lipca, dlatego urodzinowa zabawa trwać będzie przez cały weekend! W tym roku, na Gości czekać będzie także upiorne wydarzenie, jakim jest trzydniowy Halloween Weekend (24 – 26 października), podczas którego cały Park zamieni się w świat pełen mrocznych dekoracji, przerażających postaci i niesamowitych atrakcji, przyprawiających o dreszcze… Mnóstwo chętnych nie może doczekać się tegorocznej nowości, jaką jest pole campingowe Route 44, w którym nie zabraknie amerykańskich detali.

Ten wyjątkowy camping to kolejny krok w rozwoju oferty noclegowej w Zatorze. Dzięki dogodnej lokalizacji, po pełnym dniu pełnym przygód w Energylandii, będzie można odpocząć w otoczeniu stylowej scenerii inspirowanej legendarną trasą.

W 2025 roku w Zatorze nudy nie będzie! I chyba już nikogo to nie zaskakuje.

Sprawdź kalendarz Parku i już teraz zaplanuj swoją wizytę!