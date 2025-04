Majówka 2025 zbliża się wielkimi krokami, a dla wielu to idealny moment na szybki, ale niezapomniany wypad za granicę. Coraz więcej Polaków decyduje się spędzić długi weekend majowy poza krajem, korzystając z coraz szerszej oferty tanich i regularnych połączeń lotniczych. Linia lotnicza Ryanair na podstawie swoich danych rezerwacyjnych wytypowała kierunki najchętniej wybierane przez Polaków w okresie długiego weekendu majowego.

Majówka 2025 we Włoszech

Najczęściej wybieranym kierunkiem przez pasażerów Ryanair na przełomie kwietnia i maja 2025 są Włochy. Tę destynację wybrało aż 44 proc. pasażerów z Polski. Wśród miast cieszących się największym zainteresowaniem znajdują się m.in.:

Reklama

Rzym - loty do Rzymu odbywają się z Krakowa, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Katowic, Rzeszowa;

Bari - loty do Bari odbywają się z Krakowa, Katowic, Poznania, Warszawy;

Alghero - loty bezpośrednie do Alghero odbywają się z Katowic;

Bolonia - loty do Bolonii odbywają się z Wrocławia, Krakowa, Warszawy;

Bergamo - loty do Bergamo odbywają się z Katowic, Gdańska, Łodzi, Wrocławia, Lublina, Poznania, Krakowa, Warszawy.

Majówka 2025 w Hiszpanii

Według danych linii lotniczej Ryanair, aż 21% polskich podróżnych wybierze Hiszpanię jako cel swojej majówki, co daje jej drugie miejsce wśród najchętniej wybieranych destynacji. Najchętniej odwiedzane będą takie miasta, jak:

Alicante - loty do Alicante odbywają się z Gdańska, Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Poznania, Bydgoszczy;

Malaga - loty do Malagi odbywają się z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Katowic;

Barcelona - loty do Barcelony odbywają się z Krakowa, Poznania, Lublina, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Warszawy.

Majówka 2025 w Grecji

Około 8% pasażerów podróżujących liniami Ryanair zamierza spędzić majówkę w Grecji, a największą popularnością wśród greckich kierunków cieszą się Ateny, do których można polecieć z: Katowic, Wrocławia, Krakowa i Warszawy.

Majówka 2025 - destynacje zyskujące na popularności

Interesującym zjawiskiem odzwierciedlającym zmieniające się upodobania podróżnicze Polaków jest rosnące zainteresowanie mniej oczywistymi kierunkami, takimi jak chorwacki Zadar – który zajął drugie miejsce wśród najczęściej wybieranych tras z Poznania – czy Malta, ciesząca się dużą popularnością wśród pasażerów z Wrocławia.

Cieszy nas fakt, że coraz większa liczba turystów dostrzega potencjał majowych wypadów do Chorwacji. Widzimy też, że wyspa Malta zdobywa coraz większą rzeszę fanów wśród polskich podróżnych. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszą się przywrócone w tym sezonie połączenia do Ammanu oraz Tel Avivu. Przełom kwietnia i maja to doskonały moment na zaplanowanie krótszego oraz dłuższego urlopu. W wielu miejscach Europy wiosna jest w pełnym rozkwicie, stwarzając idealne warunki do zwiedzania i odpoczynku - mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE w Ryanair.