To nie żart! Wakacje all inclusive za... niecałe 5 zł. Wystarczy zrobić tę jedną rzecz

Jak podaje portal onet.pl, niemiecki touroperator Ltur, będący spółką zależną TUI, organizuje obecnie aukcję wakacji przeznaczonych dla dwóch osób. Te pakiety podróżne to kompleksowe oferty, które obejmują przelot, pobyt w hotelu, transfery oraz bilety na pociąg na lotnisko. Ceny wywoławcze ustalono na poziomie zaledwie jednego euro. Planuje się, że pierwsze wyjazdy odbędą się już w maju. Wakacje w formule all inclusive za tak niewiarygodnie niską cenę jednego euro brzmią niemal nierealnie. Aby rzucić światło na tę propozycję i wyjaśnić wszelkie szczegóły, przeprowadziliśmy rozmowę z przedstawicielem biura podróży.

Licytacja pakietów wakacyjnych

Ltur regularnie, co miesiąc, uruchamia nowe aukcje. Obecnie na platformie internetowej tej spółki należącej do grupy TUI licytowanych jest pięć pakietów wakacyjnych przeznaczonych dla dwóch osób. Oferty te obejmują pobyty w obiektach o wysokim standardzie, hotelach butikowych oraz kurortach z opcją all inclusive. W skład każdego pakietu wchodzą również przeloty wraz z transferami oraz biletami kolejowymi na dojazd na lotnisko. Licytacja każdej wycieczki rozpoczyna się od symbolicznej kwoty jednego euro. Na stronie aukcji można śledzić aktualną wartość licytowanej oferty wakacyjnej, a także planowany termin wyjazdu.

Widoczny jest również licznik odmierzający czas do zakończenia licytacji. I właśnie w tym momencie pojawia się kluczowy element: ostateczna cena, którą zwycięzca będzie musiał zapłacić za wylicytowaną podróż, zależy całkowicie od dynamiki samej aukcji. Na przykład, aktualne najwyższe stawki za wyjazdy, których wartość rynkowa szacowana jest na około 2000 euro, już przekraczają poziom tysiąca euro. Dodatkowo, skorzystanie z wycieczki jest możliwe wyłącznie w precyzyjnie określonych, narzuconych terminach i warunkach.

Do jakiej grupy osób skierowana jest aukcja wakacji all inclusive?

Pierwotnie, jak wskazał przedstawiciel Ltur, oferta aukcyjna była adresowana przede wszystkim do par jako głównej grupy docelowej. Jednak w przyszłości firma zamierza rozszerzyć tę możliwość, dając również rodzinom i singlom szansę na wzięcie udziału w licytacji wycieczek.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w licytacji wakacji all inclusive?

Aby móc uczestniczyć w licytacji wakacji rozpoczynającej się od jednego euro, konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika w systemie Ltur. Kluczowym ograniczeniem jest fakt, że wylicytowanych wakacji nie można później w żaden sposób modyfikować. Oznacza to w praktyce, że zarówno ustalony z góry okres trwania wyjazdu, jak i wskazane lotniska wylotu i docelowe, nie mogą zostać zmienione przez klienta. Ponadto, późniejsze korekty dotyczące rodzaju wyżywienia, a także liczby i tożsamości osób biorących udział w podróży, są wykluczone. Z tego względu niezwykle istotne jest, aby przed złożeniem jakiejkolwiek oferty dokładnie zapoznać się z warunkami i szczegółami każdej konkretnej oferty podróżnej.

Jak działają aukcje wakacji all inclusive?

Proces licytacji rozpoczyna się po zalogowaniu się na swoje konto klienta w systemie Ltur. Zanim będzie można składać oferty, należy obowiązkowo wprowadzić dane osobowe podróżnych oraz określić daty planowanej podróży. Należy pamiętać, że raz wprowadzone informacje w tym zakresie nie podlegają późniejszym zmianom.

Dla każdej aukcji obowiązuje określona minimalna wysokość oferty. Zasada ta dotyczy zarówno pierwszego postąpienia, jak i wszystkich kolejnych. W momencie rozpoczęcia aukcji minimalna kwota oferty wynosi symboliczne jedno euro, czyli niecałe 5 zł. Natomiast dla kolejnych postąpień obowiązuje wyższa, z góry ustalona kwota minimalnego przebicia.

Przykładowo, adnotacja typu "Kolejne oferty: +20 euro więcej" oznacza, że każda następna złożona oferta musi być wyższa od aktualnie najwyższej stawki o co najmniej 20 euro. Należy jednak mieć na uwadze, że zazwyczaj nie ma określonego górnego limitu kwoty, którą można licytować. Oznacza to, że ostateczna cena, jaką przyjdzie zapłacić, może być wysoka, a co za tym idzie, faktyczna oszczędność w porównaniu do regularnej ceny katalogowej danej podróży może okazać się mniej znacząca, niż mogłoby się wydawać na początku.