Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała o postępie w wykupie gruntów pod budowę lotniska. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć udało się pozyskać ponad 50 procent obszaru objętego decyzją lokalizacyjną dla lotniska i zachodniej części węzła kolejowego. Spółka zakupiła 1283 hektary, co stanowi połowę potrzebnej powierzchni. Na wykupionych terenach trwają rozbiórki budynków i prace wstępne.

Równolegle do wykupu gruntów pod lotnisko, CPK prowadzi Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć dla fragmentu linii kolejowej Warszawa – CPK – Łódź. Spółka zarejestrowała zgłoszenia dla 95 procent działek kwalifikujących się do programu i podpisała protokoły uzgodnień dla ponad połowy z nich. Właściciele sprzedający nieruchomości w PDN i KPDN mogą liczyć na bonusy w wysokości 40 proc. wartości budynków i 20 proc. wartości gruntów lub wycenę odtworzeniową.

Konsultacje społeczne w sprawie CPK

Pełnomocnik Rządu ds. CPK zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego do roku 2044. Konsultacje potrwają od 12 maja do 16 czerwca. Uwagi i propozycje można zgłaszać poprzez formularz internetowy. Dla mieszkańców 18 gmin sąsiadujących z CPK zorganizowane zostaną specjalne dyżury, podczas których pracownicy spółki pomogą w wypełnianiu formularzy.

Harmonogram budowy CPK

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, nowe lotnisko CPK ma zostać uruchomione w 2032 roku równocześnie z linią Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią. Odcinki KDP do Poznania i Wrocławia mają być gotowe w 2035 roku.