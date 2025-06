Chorwacja i Włochy z wygodnymi lotami z Polski

Chorwacja i Włochy to jedne z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków. Piaszczyste plaże, pyszna kuchnia, zapierające dech w piersiach krajobrazy – oto miejsca, które zdecydowanie warto odwiedzić wygodnym połączeniem lotniczym z Polski:

Włochy (Alghero, Katania, Bari)

Zwiedzając ten rejon Włoch mamy okazje zrelaksować się na Maria Pia, najpiękniejszej lazurowej plaży w Sardynii.

W Alghero w ciągu dnia dobrą propozycją będzie spacer w okolice murów obronnych, kościoła Chiesa di San Francesco czy spacer wzdłuż promenady Lungomare Barcellona. Do Alghero dolecimy z Ryanair podróżując z lotniska w Katowicach.

Katania, sycylijskie miasto u stóp wulkanu Etna, którego barokowe centrum wpisane jest na listę światowego dziedzictwaUNESCO, przyciąga turystów wyjątkową architekturą i zabytkami, takimi jak m.in. Katedra św. Agaty. Wymieniając kolejne perełki architektury w Katanii, nie sposób nie wspomnieć o Amfiteatrze Rzymskim pochodzącym jeszcze z czasów antycznych. Połączenia lotnicze na tej trasie Ryanair realizuje z lotniska w Modlinie, Krakowie oraz Katowicach.

Urlop w Bari

Spędzając urlop w Bari możemy udać się w stronę historycznej części miasta - Bari Vecchcia. Warto zwiedzić także ogromny zamek Castello Normanno-Svevo i lokalne kościoły, najważniejsze z nich to San Gregorio czy San Sabino. Wieczorem dobrą opcją będzie wizyta w Largo Albicocca - klimatycznym placu w sercu Bari i skosztowanie pizzy autorstwa włoskich mistrzów. Do Bari dolecimy liniami Ryanair z Modlina, Poznania, Krakowa lub Katowic.

Chorwacja (Zadar, Dubrownik, Pula)

Podróżując do Zadaru, możemy zyskać sporo okazji do relaksu na najpiękniejszych plażach w tym rejonie, takich jak Puntamika. W trakcie odkrywania miasta możemy się zatrzymać przy Morskich Organach, żeby usłyszeć koncert dźwięków w "wykonaniu” morskich fal. Będąc w miasteczku Nin oddalonym od Zadaru o zaledwie 20 km, możemy zobaczyć najmniejszą katedrę na świecie – kościół św. Krzyża. Miejscowość otacza laguna z szerokimi plażami, a z oddali możemy podziwiać zdumiewające szczyty Velebitu. Linia lotnicza Ryanair oferuje loty do Zadaru z Wrocławia, Modlina, Poznania, Krakowa czy Katowic.

W Dubrowniku znajdziemy pozostałości starych fortyfikacji: mury miejskie, Fort Bokar, Twierdzę Revelin czy Lovrijenac, dzięki czemu poznamy fascynującą historię miasta. W okolicy turyści mogą skorzystać z lokalnych kawiarni, sklepików i restauracji. Punkt centralny stanowi Fontanna Onufrego, będąca symbolem miasta. Miłośnicy wycieczek górskich mogą odwiedzić Wzgórze Srđ – wznosi się na północ od starego miasta, z góry rozciąga się majestatyczna panorama na Dubrownik. Podziwianie zachodu słońca z tego miejsca, może być świetną opcją na zwieńczenie dnia. Do Dubrownika podróżni mogą dolecieć z przewoźnikiem z lotniska we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Katowicach.

W Puli możemy znaleźć sporo pozostałości i zabytków z czasów rzymskich. Numer jeden to bezsprzecznie amfiteatr przypominający słynne Koloseum. Kolejne pozycje must-see to łuk triumfalny czy rzymskie świątynie Augusta i Romy. Pula to miasto dla odkrywców, fanów historii i zwolenników aktywnego wypoczynku. Do Puli wygodnie dolecimy z lotniska w Poznaniu oraz Katowicach.