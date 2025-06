Koniec czerwca to oficjalny początek wakacyjnego szaleństwa na polskich lotniskach. W tym roku Polacy najchętniej wybierają Hiszpanię, która zdetronizowała Włochy i zajęła pierwsze miejsce na podium najpopularniejszych kierunków. Jak informuje eSky.pl, 80 proc. podróżnych wybiera wyjazdy w pakiecie Lot+Hotel do zaledwie czterech krajów: Hiszpanii, Włoch, Grecji i Malty. Co więcej, Polacy coraz chętniej samodzielnie organizują wakacje w Turcji, odchodząc od tradycyjnych biur podróży.