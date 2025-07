Wizz Air wprowadza nowe urządzenia do kontroli wielkości bagażu podręcznego na lotniskach. Sizery nie tylko sprawdzają wymiary bagażu, ale także jego wagę. Pierwsze z tych urządzeń pojawiły się na lotnisku w Budapeszcie. Jak informuje portal fly4free, w planach ma być instalacja kolejnych, m.in. na lotnisku w Wiedniu.

Dotychczasowe stojaki umożliwiały "wepchnięcie" w nie na siłę bagażu, który był za duży. Nowe przypominają pudełko, w którym dopuszczalny rozmiar bagażu jest zaznaczony obrysem. W efekcie trudniej będzie wnieść na pokład bagaż o rozmiarach nieco większych niż dopuszczalne.

Pasażerowie linii Wizz Air mogą zabrać na pokład bezpłatny bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20 cm i wadze do 10 kg. Dodatkową walizkę na kółkach można przewieźć po dopłacie, a jej wymiar nie może przekroczyć 55x40x23 cm.

Ryanair wprowadza nowy pomiar bagażu

Nowe urządzenia wprowadził na niektórych lotniskach, m.in. w Berlinie także Ryanair. To półka z dwiema ściankami i specjalnym obrysem na jednej z nich. Bagaż nie może wychodzić poza obrys odwzorowany na tylnej ścianie miarki. Pasażerowie mogą położyć bagaż na metalowej półce, a jeśli nie utrzyma się pomiędzy liniami grozi dodatkowa opłata. Nie ma już więc mowy o upychaniu.

W Berlinie nowością jest także to, że na górze miarki znajduje się wyświetlacz, który jest połączony z wagą. Dzięki temu obsługa Ryanaira z łatwością może ważyć każdy bagaż, także przy wejściu do samolotu, a nie jak dotąd – tylko przy stanowisku odprawy.

Kiedy opłata za dodatkowy bagaż?

Jak informowali przedstawiciele przedstawicielka Ryanaira, na sizerach pojawiły się taśmy, określające dopuszczalne rozmiary bagażu w zależności od taryfy. Co ważne, sama taśma jest trochę szersza niż dopuszczalne wymiary. Jeżeli jakiś element bagażu wchodzi w obrys taśmy, to oznacza, że jest nieco większy niż dopuszczalny rozmiar, ale akceptowalny i nieobjęty dodatkową opłatą. Jeżeli natomiast jakiś fragment bagażu (rączka, kółka) nie tylko wchodzi na taśmę, ale wystaje poza nią, to oznacza, że bagaż już mocno przekracza dopuszczalne rozmiary z danej taryfy i wtedy jest nakładana opłata.