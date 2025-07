Jak pisze brytyjska gazeta, pracownicy Swissport, firmy lotniczej obsługującej bramki pasażerskie na lotniskach, "mają prawo do otrzymania 1,20 £ za każdy zabrany bagaż". Taka wiadomość została wysłana do pracowników siedmiu lotnisk w Wielkiej Brytanii i na Wyspach Normandzkich, w tym Birmingham, Glasgow, Jersey i Newcastle. Premie mają na celu "nagrodzenie agentów robiących to, co słuszne". Ma być to - jak ujęto w mailu - program "zachęty do przychodów z bagażu przy bramce easyJet".

Motywowanie pracowników

W przypadku pracowników zaniepokojonych brakiem szans na osiągnięcie celów "przeprowadzone zostanie wewnętrzne dochodzenie wykorzystywane do identyfikowania możliwości dalszego wsparcia i szkoleń dla poszczególnych agentów”- podano w wiadomości. Wiadomość e-mail i jej treść zostały po raz pierwszy podane przez Jersey Evening Post.

Okazało się również, że pracownicy obsługi naziemnej zatrudnieni przez inną firmę lotniczą, DHL Supply Chain, na lotniskach Gatwick, Bristol i Manchester otrzymują również dodatkowe wynagrodzenie za identyfikację niezgodnych z przepisami bagaży EasyJet. Pracownicy otrzymują "symboliczną kwotę" za każdy bagaż, donosi Sunday Times.

"Walka z oszustami"

W efekcie wprowadzonych zmian pracownicy obsługi naziemnej Swissport zarabiają około 12 funtów za godzinę. Jeden z byłych kierowników obsługi pasażerów Swissport, który chciał zachować anonimowość, powiedział Sunday Times, że nie mieli innego wyjścia, jak tylko pilnować bagażu ponadgabarytowego.

Konfrontacja z ludźmi z nadbagażem jest jak walka z oszustami– powiedział. Ryzykujesz nadużycia lub coś gorszego – wyobraź sobie, że zatrzymujesz grupę chłopaków na wieczorze kawalerskim i mówisz im, że będę musiał pobrać od nich więcej niż zapłaciliście za bilety, aby nadać te bagaże do luku bagażowego - mówił jeden z pracowników.

Kara za nadbagaż

EasyJet pozwala pasażerom zabrać małą torbę, która mieści się pod ich siedzeniem, za darmo. Większe bagaże można przechowywać w szafkach nad głowami pasażerów za dodatkową opłatą, która zaczyna się od 5,99 funtów, w zależności od lotu. Jeśli jednak bagaż podręczny o niestandardowych rozmiarach zostanie skonfiskowany przy bramce, pasażer zostanie obciążony opłatą w wysokości 48 funtów za umieszczenie go w luku bagażowym.