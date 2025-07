Zgodnie z nowymi przepisami, podróżni korzystający z lotów na terenie UE będą mieli prawo do zabrania na pokład bez dodatkowych kosztów bagażu osobistego, takiego jak torebka lub plecak, oraz niewielkiego bagażu podręcznego. Ustawa precyzuje, że maksymalne wymiary toreb osobistych wynoszą: do 40 x 30 x 15 centymetrów, a bagażu podręcznego do maksymalnie 100 cm i wagi 7 kg.

Dwie sztuki bagażu za darmo na pokład?

Dyrektor generalny Ryanair Michael O’Leary, powiedział w rozmowie z PAP, że od 1 sierpnia przewoźnik będzie umożliwiał wniesienie na pokład samolotu większego darmowego bagażu podręcznego.Zwiększymy nasz rozmiar bagażu z 40 x 25 x 20 cm do 40 x 30 x 20 cm, a to nieco więcej niż przewidują przepisy UE. Spodziewamy się, że do końca lipca zmienimy wszystkie nasze sizery bagażowe przy bramkach. A nowe, większe rozmiary bagażu zaczną obowiązywać od 1 sierpnia - powiedział O’Leary. Pytany przez PAP, czy zmiana nie wpłynie na ceny biletów, stwierdził, że nie będzie potrzeby wprowadzania podwyżek.

Reklama

Szef Ryanaira skrytykował też pomysł Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym każdy pasażer mógłby zabrać ze sobą do samolotu dwie sztuki bagażu podręcznego. Jest tu drobny problem techniczny – dwie bezpłatne sztuki bagażu podręcznego nie mieszczą się w samolocie. Nie ma na nie wystarczająco dużo miejsca. Dlatego sądzimy, że to nie przejdzie. Uważamy, że ta propozycja to typowy przykład sytuacji, w której Parlament wpada na jakiś szalony pomysł, który okazuje się niemożliwy do wdrożenia. Parlament Europejski jest pełen szaleńców. Oni uwielbiają wymyślać szalone rzeczy - powiedział O’Leary. Obecnie w Ryanair, aby wnieść na pokład dwie sztuki bagażu, torebkę i małą walizkę, trzeba wykupić dodatkową usługę "pierwszeństwo wejścia i dwie sztuki bagażu podręcznego".

Reklama

Nowe wymiary bagażu podręcznego

Zmiany muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez 55 procent państw członkowskich UE, co może skutkować wprowadzeniem modyfikacji. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, nowe zasady obejmą wszystkie loty w UE. Zwolennicy nowego przepisu twierdzą, że zapewni on bardziej sprawiedliwe i przejrzyste ceny dla podróżnych. Dla większości przewoźników oznacza to kontynuację dotychczasowych wymiarów bagażu podręcznego. British Airways, Jet2 i easyJet mają już limity przekraczające nowe gwarantowane wymiary. Zmiany jednak musi dokonać Ryanair.