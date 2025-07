Turcja to jeden z najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków. Kraj ma do zaoferowania dobre jedzenie, ciepłe morze, słońce, plaże i niezwykłe zabytki. Część turystów ma jednak złe doświadczenia po wakacjach w Turcji. MSZ także nie rekomenduje wyjazdu do tego regionu na urlop.