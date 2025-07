Thassos to mała wyspa, położona położona w odległości 8 km od wybrzeża greckiej Tracji. Droga prowadząca dookoła Thassos liczy zaledwie 100 km. Objazd całej wyspy zajmuje około 2 godzin. To niezwykle piękne miejsce, ale także z bogatą historią.

Marmurowa plaża

Jedną z największych atrakcji Thassos jest plaża Marble Beach. Znajduje się w dwóch zatoczkach: Saliara i Porto Vathy u stóp kilku kamieniołomów marmuru. Wyróżnia się niezwykłym, szmaragdowym kolorem wody, który powstaje z połączenia marmuru na dnie morza i krystalicznie czystej wody. Aby się tam dostać na własną rękę konieczne jest auto z napędem 4×4. .

Inna wizytówka wyspy Thassos to Golden Beach, czyli złota plaża. Położona jest w zatoce szerokiej na 3 km i osłoniętej masywem górskim. Nazwa Golden Beach pochodzi od tego, że piasek mieni się tam złotem dzięki obecności minerału mika, a także błyszczących drobinek pyłu z pobliskich kamieniołomów marmuru.

Kolejna ikona wyspy również związana jest z pokładami marmuru. Na końcu półwyspu Aliki znajduje się olbrzymi fragment marmuru ukryty tuż pod taflą wody. W ten sposób powstał krajobraz nazywany przez wielu turystów księżycowym. W Aliki na miejscu wydobycia marmuru znajduje się stanowisko archeologiczne, piniowy park oraz plaża. Aliki to także świetny wybór na plażowanie czy snurkowanie.

Łza Afrodyty na wyspie Thassos

Jednak Thassos to nie tylko plaże. Ponad Golden Beach znajduje się najwyższy szczyt Thassos sięgający 1204 m n.p.m. Niezwykłe jest to, że ten niski szczyt prezentuje wszystkie piętra alpejskiej roślinności. Wspinaczka na niego zajmuje ok. 3,5 godziny. Możliwe jest także dotarcie na szczyt Thassos samochodem terenowym.

Wyspa Thassos kojarzy się także z Giola. To wydrążony w skałach naturalny basen. Według jednej z legend Zeus stworzył to miejsce dla Afrodyty do morskich kąpieli. Ponieważ Giola przypomina kształtem łzę, nazywa się ją Łzą Afrodyty.

Wioska z tradycyjną zabudową

Jedyne miasto na Thassos to stolica wyspy Limenas, zwana także Thassos Town. To pierwsze miejsce, do którego docierają turyści po przeprawie promowej. Rozciąga się wzdłuż nowego i starego portu. Mnogość tawern i restauracji, a także beach barów sprawia, że miasto tętni życiem dniem i nocą.

Warta odwiedzenia jest także wioska Panagia. Do dziś zachowała się tradycyjna zabudowa wyspy Thassos. To białe domy z wykuszami i dachy kryte łupkiem skalnym malowniczo ułożone na tle gór. Także tutaj znajduje się największy i najstarszy kościół na wyspie, a także muzeum oliwy, które działa na wyspie od 1915 roku. Na miejscu można także skosztować oliwek throumba, które występują tylko na Thassos.