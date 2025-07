Koniec z prowizjami w Grecji. Polscy turyści sporo zaoszczędzą

Nowe regulacje – opracowane przez greckie Ministerstwo Gospodarki Narodowej i Finansów – zaczną obowiązywać od 11 sierpnia 2025 roku. Najważniejsza zmiana? Zniesienie prowizji za wypłaty gotówki z bankomatów należących do greckich banków – niezależnie od karty. To rewolucyjna wiadomość dla wszystkich podróżujących, którzy do tej pory musieli doliczać do każdej wypłaty od 1,5 do nawet 3 euro.

Większy komfort w małych miejscowościach i na wyspach

Nowe prawo uwzględnia także szczególne potrzeby osób podróżujących do mniejszych miejscowości czy na wyspy, gdzie dostęp do bankomatów jest ograniczony. W takich lokalizacjach, jeśli działa tylko jedno urządzenie – nawet jeśli należy do prywatnej firmy – również nie będą pobierane żadne prowizje. To ukłon w stronę turystów, ale też lokalnych społeczności, które często zmuszone są korzystać z jedynego dostępnego bankomatu.

Prywatne bankomaty w Grecji. Uwaga na wyjątki

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie bankomaty zostaną całkowicie objęte zniesieniem opłat. Jeżeli wypłacasz gotówkę z urządzenia należącego do prywatnego operatora, a w okolicy znajduje się więcej niż jeden taki bankomat – opłata może nadal obowiązywać. Będzie ona jednak ograniczona do maksymalnie 1,5 euro za transakcję, co i tak oznacza znaczącą poprawę względem dotychczasowych stawek.

Banki w Polsce mogą nadal pobierać prowizje za wypłaty z bankomatów

Choć greckie bankomaty przestaną naliczać prowizje, nie oznacza to, że wypłata gotówki będzie całkowicie darmowa. Wielu polskich banków wciąż stosuje własne opłaty za transakcje zagraniczne. To m.in.:

prowizja procentowa od wypłaconej kwoty (np. 3%),

stała opłata za każdą wypłatę (np. 10 zł),

przewalutowanie po niekorzystnym kursie.

Dlatego przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić warunki swojej karty. Jeśli planujesz większe wypłaty, rozważ otwarcie konta walutowego lub korzystanie z karty wielowalutowej, która może znacząco obniżyć koszty.