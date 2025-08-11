Do niecodziennego zdarzenia, jak przekazała lizbońska telewizja SIC, doszło w kokpicie samolotu linii Ryanair. Omdlenie prowadzącego maszynę, która bezpiecznie wylądowała w niedzielę rano na lotnisku im. Sa Carneiro w Porto, potwierdziły władze portugalskiego pogotowia ratunkowego (INEM).

Pilot nie trafił do szpitala

Sprecyzowały, że na lotnisku w Porto udzielono pomocy medycznej pilotowi przez dwie ekipy ratunkowe. Odmówił on jednak, jak dodano, umieszczenia go w szpitalu.

Samolot przyleciał punktualnie

INEM przekazał, że pomimo omdlenia pilota rejs z Barcelony do Porto zakończył się o spodziewanej porze. Według ustaleń mediów pilota udało się ocucić jeszcze przed podejściem maszyny do lądowania.

Bezpieczeństwo latania samolotem

W kabinie pilota w samolocie pasażerskim wszystkie główne przyrządy pomiarowe i kontrolne występują podwójnie. Tablica po lewej stronie przeznaczona jest dla kapitana, a po prawej dla drugiego pilota.

Gdyby jeden pilot stracił przytomność, drugi dysponuje wszystkimi przyrządami potrzebnymi do bezpiecznego kontynuowania lotu. Dodatkowo każdy z nich może obserwować w czasie drogi przyrządy drugiego i upewniać się, czy ich wskazania są jednakowe.

Inne posiłki dla pilota

Inny sposób zachowywania bezpieczeństwa polega na podawaniu kapitanowi i drugiemu pilotowi odmiennych posiłków. Prawdopodobieństwo zatrucia pokarmowego jest wprawdzie niewielkie, ale gdyby do niego doszło, zachoruje tylko jeden pilot.

Oprócz tego samoloty pasażerskie mają zwykle dwa układy hydrauliczne, albo i więcej, na wypadek, gdyby jeden się zepsuł. Obecnie takie podwójne, a nawet potrójne układy są standardowym środkiem bezpieczeństwa w większości nowoczesnych samolotów.