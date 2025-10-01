Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała, że do drugiego etapu przetargu na budowę linii Gdańsk Południe – Wrzeszcz zgłosiło się 14 firm, w tym duże spółki i konsorcja, m.in. Torpol, Budimex, Strabag, PORR czy Gülermak. Przetarg jest dwuetapowy. Najpierw firmy musiały spełnić kryteria formalne, a teraz przedstawią swoje szczegółowe propozycje cenowe.
Nowa linia tramwajowa
Projekt obejmuje:
- budowę 3,75 km nowej linii tramwajowej,
- modernizację 0,6 km istniejącej trasy,
- powstanie 7 przystanków (w tym węzła przesiadkowego),
- budowę 280-metrowego tunelu pod ul. Wileńską,
- przebudowę 2,8 km dróg,
- realizację 4,8 km tras rowerowych,
- wprowadzenie zielonych torowisk i nowoczesnego taboru.
Szybszy przejazd dla pasażerów
Trasa połączy Piecki-Migowo z Wrzeszczem i skróci czas dojazdu, niezależnie od korków na ulicach. Szacuje się, że w godzinach szczytu tramwaje przewiozą ponad 2,5 tys. pasażerów na godzinę, a kursy będą odbywały się co 5 minut.
Koszt i dofinansowanie
Wartość inwestycji to ponad 800 mln zł. Projekt otrzymał ponad 259 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). Budowa potrwa 3 lata od momentu podpisania umowy.
Kontrowersje wokół inwestycji
Przeciwko budowie od lat protestują mieszkańcy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego we Wrzeszczu. Uważają, że inwestycja może zagrozić zabytkom i wywołać konflikty społeczne. Proponują alternatywny przebieg linii przez ul. Do Studzienki – ich zdaniem prostszy, tańszy i lepiej oceniony przez ekspertów. Krytykują też władze miasta za brak szerokich konsultacji społecznych.
