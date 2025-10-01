Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała, że do drugiego etapu przetargu na budowę linii Gdańsk Południe – Wrzeszcz zgłosiło się 14 firm, w tym duże spółki i konsorcja, m.in. Torpol, Budimex, Strabag, PORR czy Gülermak. Przetarg jest dwuetapowy. Najpierw firmy musiały spełnić kryteria formalne, a teraz przedstawią swoje szczegółowe propozycje cenowe.

Nowa linia tramwajowa

Projekt obejmuje:

  • budowę 3,75 km nowej linii tramwajowej,
  • modernizację 0,6 km istniejącej trasy,
  • powstanie 7 przystanków (w tym węzła przesiadkowego),
  • budowę 280-metrowego tunelu pod ul. Wileńską,
  • przebudowę 2,8 km dróg,
  • realizację 4,8 km tras rowerowych,
  • wprowadzenie zielonych torowisk i nowoczesnego taboru.

Szybszy przejazd dla pasażerów

Trasa połączy Piecki-Migowo z Wrzeszczem i skróci czas dojazdu, niezależnie od korków na ulicach. Szacuje się, że w godzinach szczytu tramwaje przewiozą ponad 2,5 tys. pasażerów na godzinę, a kursy będą odbywały się co 5 minut.

Koszt i dofinansowanie

Wartość inwestycji to ponad 800 mln zł. Projekt otrzymał ponad 259 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). Budowa potrwa 3 lata od momentu podpisania umowy.

Kontrowersje wokół inwestycji

Przeciwko budowie od lat protestują mieszkańcy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego we Wrzeszczu. Uważają, że inwestycja może zagrozić zabytkom i wywołać konflikty społeczne. Proponują alternatywny przebieg linii przez ul. Do Studzienki – ich zdaniem prostszy, tańszy i lepiej oceniony przez ekspertów. Krytykują też władze miasta za brak szerokich konsultacji społecznych.