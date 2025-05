Aby skorzystać z tej oferty, dzieci i młodzież muszą pobrać specjalny bilet jednorazowy. Można to zrobić online lub bezpośrednio u obsługi pociągu/autobusu. Podczas kontroli biletu, niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia, które często nie posiadają dokumentów, wystarczy ustne oświadczenie o wieku. Oferta obejmuje nieograniczoną liczbę przejazdów wszystkimi pociągami i autobusami Kolei Małopolskich w dniach 31 maja i 1 czerwca 2025 roku, w godzinach od 00:00 do 23:59.

Marszałek Łukasz Smółka podkreśla, że akcja to okazja dla całych rodzin, by wspólnie wyruszyć na przygodę i odkrywać piękno Małopolski. "Świętujmy Dzień Dziecka razem przez cały weekend. Niech ten czas będzie naprawdę wyjątkowy – z podróżą, uśmiechem i przygodą" – zachęca marszałek. To idealny sposób na spędzenie czasu, niezależnie od tego, czy planujecie krótką wycieczkę, czy dłuższą podróż po regionie.

Ważne szczegóły oferty:

Uprawnieni: Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia.

Zakres: Przejazdy pociągami osobowymi i autobusami Kolei Małopolskich na obszarze obowiązywania "Taryfy Małopolskiej".

Bilet: Należy nabyć bilet jednorazowy "TAM" z ulgą handlową 100%.

Gdzie kupić: U obsługi pociągu (bez dodatkowych opłat) lub przez wybrane internetowe i mobilne kanały sprzedaży Kolei Małopolskich.

Dokumenty: Dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek. Dla dzieci do 13 lat wystarczy ustne oświadczenie o wieku, jeśli ich wygląd na to wskazuje.

Bilety wydane w ramach tej oferty nie są honorowane w pociągach innych przewoźników. Osoby, które już wcześniej zakupiły bilety jednorazowe lub okresowe na ten czas, nie otrzymają zwrotu należności z tytułu obowiązywania tej oferty.