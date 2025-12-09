Trudny quiz z polskich gór. Porwiesz się na najwyższy szczyt punktacji?
dzisiaj, 70 minut temu
Góry niezmiennie fascynują Polaków. Z roku na rok rośnie liczba osób uprawiających wspinaczkę, ale także tych, którzy wędrują szlakami rekreacyjnie, nierzadko w towarzystwie całych rodzin. Jednak czy nasza wiedza o górach jest wystarczająca? Potrafisz rozpoznać najwyższe polskie szczyty po prostych wskazówkach? Sprawdź się w quizie.
