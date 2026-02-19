Podróże bezwizowe do Wielkiej Brytanii dobiegają końca.

Od 25 lutego 2026 r. osoby z 85 krajów objętych obecnie obowiązkiem wizowym (w tym z większości krajów UE, USA, Kanady i Australii) muszą uzyskać zatwierdzoną Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Bez niej linie lotnicze, promy i Eurostar/Eurotunnel odmówią wejścia na pokład.

Zmiany zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii. ETA kogo dotyczy, ile kosztuje?
Czym jest ETA?

ETA to cyfrowe zezwolenie na podróż. Nie jest wizą i nie gwarantuje wjazdu – jedynie zezwala na podróż do Wielkiej Brytanii.

ETA będzie wymagana w przypadku krótkich pobytów, do 6 miesięcy, zarówno w celach turystycznych, rodzinnych, jak i w ramach dozwolonej działalności gospodarczej. Każda ETA jest ważna przez 2 lata i kosztuje 16 funtów. Chociaż większość wniosków rozpatrywana jest w ciągu kilku minut, weryfikacja może potrwać do 3 dni roboczych.

Zmiana ta dotyczy podróżnych, którzy wcześniej wjeżdżali do Wielkiej Brytanii bez wizy. Obywatele posiadający wizę nie są objęci tą zmianą i nadal będą potrzebować wizy turystycznej.

Obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii są zwolnieni z tego wymogu, ale każda osoba posiadająca podwójne obywatelstwo musi obecnie wjechać do Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu brytyjsko-irlandzkiego.

Ograniczenia dla turystów

Podróżni służbowi z większości krajów Europy, USA, Kanady i Australii muszą teraz uzyskać ETA przed każdą podróżą do Wielkiej Brytanii.

Pracodawcy powinni upewnić się, że pracownicy, kandydaci i inni goście zgłoszą się co najmniej 3 dni robocze przed podróżą. Powód podróży musi zostać podany we wniosku.

ETA nie zmienia zasad obowiązujących w Wielkiej Brytanii – wszyscy podróżni służbowi nadal muszą przestrzegać surowych zasad dotyczących wjazdu do Wielkiej Brytanii. Naruszenia mogą skutkować odmowami, opóźnieniami i problemami z przestrzeganiem przepisów przez pracodawców. Wszyscy podróżni muszą również posiadać przy sobie dowody potwierdzające podróż (np. zaproszenia, listy od pracodawców, dane dotyczące zakwaterowania) i przedstawić je na granicy.

Inaczej odmówią wejścia na pokład

Każdy, kto potrzebuje ETA, ale go nie posiada, zostanie odmówiony wejścia na pokład, niezależnie od okoliczności. Może to spowodować poważne utrudnienia i niepotrzebne koszty.

System cyfrowy oznacza, że ​​Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie gromadzić więcej danych o osobach odwiedzających w celach służbowych, co zwiększy kontrolę nad podróżami i przestrzeganiem przepisów. Pracodawcy muszą zapewnić, że wszyscy odwiedzający przestrzegają zasad dotyczących odwiedzających, aby uniknąć naruszeń.