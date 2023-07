0/10 Ma dokładnie 45 m 40 cm głębokości. Mieści 8000 m³ wody, to prawie tyle ile znajduje się w 27 basenach olimpijskich. Do do lipca 2021 roku był najgłębszym basenem nurkowym na świecie. Mieści się w... Jankach Mszczonowie Żyrardowie

0/10 Była to pierwsza na świecie kopalnia, w której wydobywano ropę naftową. Pośrodku kopalni stoi kamienny obelisk ustawiony przez I. Łukasiewicza w 1872 na pamiątkę jej założenia. Chodzi o kopalnię ropy naftowej w... Bóbrce Wałbrzychu Wieliczce

0/10 Morena czołowa to twór geologiczny, który powstaje wzdłuż czoła lodowca. Ta w Polsce to największa morena czołowa na świecie. Łuk Mużakowa widoczny jest nawet z kosmosu! Znajdziemy go w... w województwie lubuskim Tatrach Bieszczadach

0/10 Mierzy prawie 111 metrów wysokości i jest obecnie najwyższą drewnianą budowlą na świecie, co zostało poświadczone wpisem w Księdze Rekordów Guinnessa. W całości została wykonana z drewna modrzewiowego bez użycia ani jednego gwoździa – za połączenie belek odpowiada ponad 16 tys. śrub. Chodzi o drewniany maszt nadawczy w... Gliwicach Warszawie Konstantynowie

0/10 Jej wysokość to niemal 64 metry, długość trasy wynosi 1316 metrów, jeździ z prędkością 121 km/h, a pierwszy spadek to 90-stopniowe nachylenie. Zadra to najwyższy na świecie WOODEN ROLLER COASTER i znajdziemy ją w... Mszczonowie Bałtowie Zatorze

0/10 Jest jedną z największych twierdz średniowiecznej Europy i zarazem największym w pełni zachowanym zamkiem na świecie. Powierzchnia jaką zajmują wszystkie zamkowe zabudowania i dziedzińce wynosi ponad 143 tys. m.kw. Chodzi o zamek w... Malborku Gniewie Wałbrzychu

0/10 Największa kopalnia tego kruszcu na świecie znajduje się w Polsce. W 2022 roku KGHM wyprodukował 1 327 ton. Chodzi o... złoto srebro diamenty

0/10 W Polsce znajduje się jeden z największych schronów przeciwatomowych w Europie. Może pomieścić nawet pięć tysięcy osób. Najdłuższy z korytarzy ma około 100 metrów, podczas gdy całkowita powierzchnia schronu to około 2,5 tys. mkw. Schron mieści się na głębokości około 18 metrów, co odpowiada pięciu piętrom bloku. Znajdziemy go pod... Dworcem Głównym w Szczecinie Dworcem Centralnym w Warszawie Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie

0/10 Jest uznawany za największy obiekt tego typu w Europie. Według różnych źródeł ma on od 34 do 40 tys. hektarów. Niezwykle ciekawa jest jego historia. Założyli go tuż przed II wojną światową Niemcy. Po wojnie, służył on do ćwiczeń wojskom Układu Warszawskiego. Teraz natomiast regularnie odbywają się tam ćwiczenia wojsk NATO. Chodzi o poligon w... Orzyszu Bornem Sulinowie Drawsku Pomorskim