Dlaczego warto wybrać się na turnus do sanatorium zimą?

Zimowy wyjazd do sanatorium niesie ze sobą sporo korzyści, dlatego coraz więcej osób wybiera turnusy poza szczytem sezonu. Jednym z najważniejszych atutów są niższe koszty pobytu – w porównaniu z latem można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Reklama

Tak kształtują się ceny za 21-dniowy turnus w sanatorium na NFZ, w zależności od standardu pokoju, w sezonie zimowym i w sezonie letnim:

Standard pokoju Cena za 21-dniowy pobyt w sezonie zimowym (do 30 kwietnia 2026) Cena za 21-dniowy pobyt w sezonie zimowym (od 1 maja 2026) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 684,60 zł 858,90 zł pokój jednoosobowy w studiu 548,10 zł 785,40 zł pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 522,90 zł 697,20 zł pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 409,50 zł 573,30 zł pokój dwuosobowy w studiu 346,50 zł 522,90 zł pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 298,20 zł 409,50 zł pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 262,50 zł 310,80 zł pokój wieloosobowy w studiu 249,90 zł 285,60 zł pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 222,60 zł 249,90 zł

Sanatorium zimą 2026 w opcji last minute

Aby wyjechać do sanatorium zimą 2026, można skorzystać z wyjazdu w formule last minute. W tym celu należy regularnie kontaktować się z działem leczenia uzdrowiskowego oddziału NFZ, do którego złożono skierowanie, najlepiej telefonicznie, ponieważ dostępność miejsc może pojawić się z dnia na dzień. Trzeba pamiętać, że w przypadku leczenia last minute termin rozpoczęcia turnusu może być krótszy niż standardowe 14 dni obowiązujące w normalnym trybie, dlatego ze zwrotów korzystają głównie osoby, którym zależy na szybkim rozpoczęciu leczenia i które są gotowe wyjechać w krótkim terminie – nawet po kilku dniach od otrzymania informacji.

Z możliwości wcześniejszego wyjazdu w ramach zwrotu może skorzystać wyłącznie osoba, której skierowanie zostało już pozytywnie rozpatrzone i która otrzymała numer na liście oczekujących. Warunkiem wykorzystania zwróconego skierowania jest również zgodność profilu leczenia z potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Oznacza to, że dostępne miejsce, na przykład w górskim sanatorium o określonym profilu terapeutycznym, nie może zostać przyznane osobie, której stan zdrowia wyklucza pobyt w takich warunkach lub której schorzenie nie odpowiada zakresowi leczenia oferowanemu przez dany obiekt.

Sanatorium zimą 2026. Które wybrać?

Reklama

W Polsce sanatoria i uzdrowiska funkcjonują w wielu częściach kraju, oferując bardzo różnorodne warunki klimatyczne. Do dyspozycji są zarówno miejscowości nadmorskie, górskie, jak i położone na nizinach czy w pobliżu jezior, co sprawia, że każdy może znaleźć lokalizację dopasowaną do swoich potrzeb. Wybór odpowiedniego uzdrowiska nie powinien być przypadkowy, ponieważ jego położenie i lokalny mikroklimat mają realny wpływ na samopoczucie i zdrowie. Dla jednych najlepsze będą warunki nad morzem, dla innych korzystniejszy okaże się klimat górski, a jeszcze inni najlepiej odnajdą się w tradycyjnych kurortach, takich jak Ciechocinek. Z tego powodu przy planowaniu pobytu w sanatorium warto kierować się przede wszystkim zaleceniami zdrowotnymi, a dopiero w dalszej kolejności własnymi upodobaniami regionalnymi.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Krynica-Zdrój, czyli uzdrowisko z widokiem na góry

Krynica-Zdrój należy do najbardziej znanych górskich kurortów w Polsce. Jest usytuowana w urokliwej kotlinie pomiędzy Beskidem Niskim a Beskidem Sądeckim, a jej centrum rozciąga się w dolinie potoku Kryniczanka. Uzdrowisko położone jest na wysokości około 550–650 m n.p.m., co sprzyja korzystnym warunkom klimatycznym. Tradycje lecznicze Krynicy sięgają ponad 200 lat, a jej renomę ugruntowały przede wszystkim bogate zasoby wód mineralnych. Na obszarze uzdrowiska znajduje się ponad 20 ujęć, w tym pięć naturalnych źródeł. Walorem miejscowości jest także górski mikroklimat i bardzo dobra jakość powietrza. Krynickie wody są wykorzystywane w terapii schorzeń układu trawiennego, anemii oraz zaburzeń metabolicznych. Kuracjusze mogą tu również korzystać z suchych kąpieli z zastosowaniem naturalnego dwutlenku węgla.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Polańczyk, czyli sanatorium w otoczeniu gór i jezior

Polańczyk to urokliwa miejscowość usytuowana w samym sercu Bieszczad, na półwyspie wysuniętym daleko w głąb wód Zalewu Solińskiego. To niezwykłe miejsce łączy atuty wypoczynku w górach z relaksem nad jeziorem. Uzdrowisko słynie z łagodnego, sprzyjającego zdrowiu mikroklimatu, a miejscowe powietrze bogate jest w fitoncydy – naturalne substancje wydzielane przez drzewa iglaste. W Polańczyku prowadzi się leczenie m.in. schorzeń ortopedyczno-urazowych i reumatologicznych, chorób układu oddechowego oraz zaburzeń hormonalnych.

Na renomę miejscowości wpłynęły także wody mineralne o właściwościach leczniczych, dzięki którym Polańczyk uzyskał status uzdrowiska. Wykorzystuje się je podczas inhalacji, kąpieli oraz kuracji pitnych, wspierając terapię wielu dolegliwości, w tym również cukrzycy.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Ciechocinek, czyli perła wśród uzdrowisk

Ciechocinek należy do najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce i bywa nazywany „perłą krajowych kurortów”. Leży na terenach nizinnych województwa kujawsko-pomorskiego, około 80 km od Bydgoszczy i 40 km od Włocławka, a jego dużym atutem jest wyjątkowo łagodny klimat. Stosunkowo wysoka średnia temperatura w ciągu roku, wiele pogodnych dni, niewielkie opady oraz niska wilgotność powietrza sprawiają, że miejscowość szczególnie dobrze służy osobom źle tolerującym nagłe zmiany aury.

Uzdrowisko słynie przede wszystkim z solanek oraz wód leczniczych bogatych w cenne minerały. Już w XIX wieku wzniesiono tu pierwsze tężnie solankowe – charakterystyczne drewniane budowle zaprojektowane przez inż. Jakuba Graffa. Funkcjonują one jak naturalne inhalatorium, a unoszący się wokół mikroklimat nasycony jest m.in. jodem, bromem i ozonem. Działa to korzystnie na układ oddechowy, tarczycę i krążenie, a także wspiera odporność organizmu. W Ciechocinku stosuje się również kuracje pitne oparte na wodach jodkowych, bromowych, chlorkowo-sodowych, borowych i żelazistych, które od wielu lat stanowią istotny element leczenia uzdrowiskowego.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Kołobrzeg, czyli kuracja nad morzem

Kołobrzeg uchodzi za świetny kierunek dla osób zmagających się z chorobami dróg oddechowych oraz alergiami. Morski klimat i powietrze nasycone jodem korzystnie wpływają na organizm, a lokalne sanatoria zapewniają bogatą ofertę zabiegów, takich jak terapie borowinowe, zabiegi z wykorzystaniem solanki czy różnego rodzaju masaże odprężające.

Borowina, czyli naturalny torf o ciemnobrązowej barwie, zawiera liczne substancje biologicznie czynne o działaniu przeciwzapalnym, bakteriobójczym i regenerującym. Okłady i kąpiele borowinowe są szczególnie polecane osobom z dolegliwościami reumatycznymi, bólami kręgosłupa oraz schorzeniami stawów.

Uzdrowiska w Kołobrzegu są chętnie wybierane również przez rodziny z dziećmi cierpiącymi na astmę, alergie skórne czy nadmierną masę ciała, ponieważ miejscowy mikroklimat sprzyja poprawie zdrowia, odporności i ogólnej sprawności organizmu.

Gdzie do sanatorium zimą w 2025 roku? Duszniki–Zdrój, czyli spokój dla serca

Duszniki-Zdrój, usytuowane w urokliwej Kotlinie Kłodzkiej, zachwycają nie tylko krajobrazami, lecz także bogatą ofertą zabiegów leczniczych. Miejscowe uzdrowisko słynie z wód mineralnych i koncentruje się na leczeniu schorzeń układu trawiennego, oddechowego oraz problemów neurologicznych.

Kuracjusze mają do dyspozycji m.in. zabiegi borowinowe, różnorodne masaże oraz inhalacje. Na terenie miejscowości funkcjonuje Pijalnia Wód Mineralnych, gdzie można spróbować wód pochodzących z kilku źródeł, w tym najbardziej znanych – Pieniawy Chopina oraz Jana Kazimierza.

Oprócz walorów zdrowotnych Duszniki-Zdrój oferują także liczne atrakcje turystyczne. Zabytkowa zabudowa, klimatyczna starówka i jedyne w swoim rodzaju Muzeum Papiernictwa nadają miastu wyjątkowy charakter, a rozbudowana sieć tras pieszych i rowerowych o zróżnicowanym stopniu trudności sprzyja aktywnemu wypoczynkowi wśród przyrody.

Jak wyjechać do sanatorium na NFZ?

Aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ, niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taki dokument może zostać wydany wyłącznie wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta uzasadnia potrzebę terapii w sanatorium, a jednocześnie nie ma przeciwwskazań do samodzielnego funkcjonowania i dojazdu do ośrodka bez wsparcia osób trzecich.

Wystawione skierowanie trafia następnie do odpowiedniego oddziału NFZ, gdzie podlega ocenie pod względem medycznym i formalnym. O leczenie uzdrowiskowe mogą starać się m.in. osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, krążenia, nerwowego czy schorzenia dermatologiczne. Po zatwierdzeniu wniosku Fundusz wyznacza konkretne miejsce i termin pobytu, o czym pacjent zostaje oficjalnie poinformowany.