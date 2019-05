W dzisiejszych czasach niepełnosprawność nie musi być wyrokiem. Można żyć pełnią życia, spełniać się zawodowo, posiadać wspaniałą rodzinę i osiągać sukcesy sportowe. Trzeba tylko bardzo tego chcieć – mówi Dariusz Sobczak, który już 15 lipca wraz z dwoma synami wyruszy w dwutygodniową podróż rowerową ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Islandii. Towarzyszyć im będzie, żona pana Dariusza – Zofia, miłośniczka podróży, organizatorka wypraw, odpowiedzialna za cześć logistyczną podroży, która zasiądzie za kierownicą Renault Kadjar – oficjalnego samochodu wyprawy.

To trasa niezwykle wymagająca, także dla osób pełnosprawnych – Pan Dariusz zamierza ją pokonać na swoim handbike’u, czyli trójkołowym rowerze, którego konstrukcję udoskonala od wielu lat. Trudny, zróżnicowany teren, zmienne warunki pogodowe z pewnością nie ułatwią realizacji celu. Po drodze nie będzie komfortowych hoteli, w trasie zastąpi je ekwipunek turystyczny i namioty.

Dariusz Sobczak chce aby jego wyprawa nie była wyłącznie kolejnym rekordem, ale przede wszystkim przesłaniem - zarówno do osób pełno, jak i niepełnosprawnych, że ograniczenia tkwią zazwyczaj w naszych głowach, a osiąganie celów trudnych jest w zasięgu każdego człowieka.

Tych, którzy już w to wierzą, chciałbym zainspirować do dalszego przesuwania granic i odkrywania nowych obszarów życia, także tych uważanych do niedawna za nieosiągalne – wyjaśnia Dariusz Sobczak.

Równie ważnym elementem akcji "Rowerem przez Islandię" jest jej cel dobroczynny.

1 lipca rusza charytatywna zbiórka kilometrów w aplikacji Endomondo. Aby wesprzeć akcję – wystarczy dołączyć do rywalizacji (www.roweremprzezislandie.pl), niezależnie od dyscypliny: rower, bieganie, pływanie i in. Stawka jest wysoka. Jeśli do 31 sierpnia (zakończenie akcji) uda się wspólnymi siłami zebrać 500 000 km, Renault Pietrzak wraz z firmą OKAM Capital oraz INSPIRE przekaże 50 000 zł na organizację ferii dla podopiecznych Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego WZRASTANIE w Katowicach.

W ekipie podróżników znajdą się także partnerzy techniczni wyprawy – fotografowie Wojciech Radwański, specjalizujący się w fotografii lotniczej, znany głównie jako „Ra2nski”, który w kraju i za granicą tworzy materiały reklamowe dla biur architektonicznych i firm motoryzacyjnych oraz Filip Blank, fotograf związany z branżą motoryzacyjną - jego prace publikowane były w magazynach „Ramp”, francuskim „Sportauto” oraz w magazynie Bugatti „Ettore”.

Partnerem charytatywnym wyprawy jest Fundacja Biegamy z Sercem, która odpowiada za technologię umożliwiającą zbieranie kilometrów w aplikacji ENDOMONDO i jest organizatorem ferii dla dzieci.