Zawsze tam, gdzie Klient



- Pracuję dla dużej firmy IT, która wdraża system SAP S/4HANA na całym świecie – mówi Maciek, konsultant w jednej z poznańskich przedsiębiorstw. – Wiele kwestii rozwiązywanych jest zdalnie, jednak przy bardziej newralgicznych tematach konieczny jest lot do Klienta. Zwiedziłem tak już pół świata. W podobnej do Maćka sytuacji jest wielu programistów i konsultantów z tej branży. Oczywiście, wizyta u Klienta wiąże się z ciężką pracą, ale często znajduje się czas także na mniej służbowe obowiązki. Wtorkowy spacer po Sydney, śniadanie w Hamburgu czy lunch w Dubaju? W międzynarodowej firmie wszystko jest możliwe. – W pewnym momencie z kolegami zaczęliśmy wręcz ścigać się w liczbie hotelowych pokoi, w których nocowaliśmy. Jeśli ktoś nudzi się pracą w jednym miejscu, ta branża to naprawdę świetna przygoda – podsumowuje Maciek.



Biuro na plaży lub w lesie



Branża IT jest wyjątkowo elastyczna. Większość pracy nie wymaga obecności w biurze, wiele spraw można załatwić zdalnie. Dlatego w wielu firmach informatycznych praca z domu, czy z jakiegokolwiek innego miejsca nikogo już nie gorszy, a pozwolenie na nią od czasu do czasu nie jest bardzo trudne. Dobra informacja przewidziana jest także dla śpiochów – godziny rozpoczęcia zazwyczaj nie są sztywne, więc jeśli jesteś typem nocnego marka, nie musisz chodzić całego dnia z powiekami na zapałki. Dostosuj rytm pracy do swoich wymagań i przyzwyczajeń!



Dodatkowo coraz większą popularność zyskuje tzw. workation, czyli praca połączona z wakacjami. Jeżeli więc nie chcesz marnować swojego urlopu, a jednocześnie potrzebujesz przerwy od pracy w biurze, to może być doskonałe rozwiązanie dla Ciebie. Wyobraź sobie pracę w hamaku, ulubionym fotelu czy kawiarni w Palermo… każde z tych miejsc może stać się Twoim czasowym biurem.



Pociąg/samolot do wiedzy



Branża IT nieustannie się zmienia. Ciągłe aktualizowania swojego stanu wiedzy jest niezwykle istotne i wpisane w DNA zawodów firm informatycznych. Aby trzymać rękę na pulsie konieczna jest regularna obecność na wartościowych, najważniejszych konferencjach, warsztatach czy szkoleniach. Oczywiście, wszystkie te wydarzenia wiążą się często z dojazdem do innego miasta, a nawet czasami do innego kraju. Takie małe i większe podróże to dobry pomysł na oderwania się od własnego biurka, zebranie nowych wrażeń i doświadczeń, a jednocześnie ogromnej dawki wiedzy. – Takie konferencje dają także możliwość rozszerzenia swojej sieci kontaktów. W naszym środowisku cenne jest poznanie opinii i wymagań użytkowników systemu SAP S/4HANA, dlatego takie wydarzenia to punkt obowiązkowy w naszych kalendarzach – przyznaje Maciek. Jednym z wydarzeń na które warto zwrócić uwagę jest np. konferencja organizowana przez Hicron: https://hicron.com/trans4matorbiznesu/



Jak widać praca w branży IT niewiele ma wspólnego z człowiekiem unikającym innych, przywiązanym do biurka i mającego problemy z przestawienia się z języka programowania, na ten bardziej ludzki. W obszarze IT wytworzyło się wiele różnych zawodów, a w wielu z nich przydają się humanistyczne umiejętności i zamiłowanie podróży. Dlatego jeżeli masz dosyć pracy w jednym miejscu, zastanów się nad postawieniem na branżę informatyczną. Elastyczność w wybieraniu miejsca i godzin pracy, międzynarodowe zespoły i wyjazdy szkoleniowe na pewno nie pozwolą Ci się nudzić!