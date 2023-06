Podczas wakacji najchętniej wypoczywamy nad wodą lub spacerujemy po górach. Najczęstsze niepożądane zdarzenia to drobne wypadki, udary słoneczne czy choroby. Aby ich uniknąć, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Najczęściej do wypadków dochodzi bowiem w błahych okolicznościach – są to takie zdarzenia jak np. poślizgnięcie się przy basenie, zwichnięcie kostki na górskim szlaku lub zbyt długie przebywanie na słońcu.

Wyruszając w góry lub wybierając odpoczynek na słońcu, nie zapominajmy o odpowiedniej ochronie przed promieniami słonecznymi i miejmy przy sobie wystarczającą ilość wody. Przed wyruszeniem na górską wędrówkę sprawdźmy prognozę pogody i zabierzmy ze sobą odpowiedni sprzęt, dostosowany do zmiennych warunków atmosferycznych. Upewnijmy się także, że mamy odpowiednie doświadczenie i umiejętności, aby poradzić sobie na wybranej trasie. Pamiętajmy również o odpowiednim obuwiu, aby zapewnić sobie komfort i ochronę.

Jeśli już dojdzie do wypadku lub zachorujemy, to co pomoże nam zmniejszyć skutki przykrego zdarzenia?

Jeśli już jednak do nich dojdzie, kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa i komfortu, które zapewni odpowiednia ochrona w postaci ubezpieczenia. Warto o nim pomyśleć już na etapie planowania wyjazdu. Rozwiązaniem jest dobra polisa turystyczna. Szeroki zakres i przystępna cena wyróżniają polisę turystyczną PZU Wojażer.

Jej zakup to gwarancja ochrony w trakcie podróży – od momentu wyjścia z domu aż do powrotu z wyjazdu. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie zarówno w Polsce, jak i za granicą, w różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie czy zaostrzenie się choroby przewlekłej.

Co konkretnie daje polisa turystyczna?

W ramach podstawowej ochrony ubezpieczyciel zorganizuje oraz opłaci wizytę u lekarza (w przypadku silnych stanów zapalnych lub bólowych również stomatologa), pobyt i leczenie w szpitalu, niezbędne badania oraz zabiegi i operacje. Ewentualna bariera językowa nie będzie stanowić problemu, ponieważ ubezpieczyciel zapewni także telefoniczną pomoc tłumacza języka angielskiego.

Mając ubezpieczenie, nie musimy się również martwić o transport (także medyczny) z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala oraz z zagranicy do domu. W sytuacjach, gdy to ubezpieczyciel organizuje transport medyczny do domu, mamy zapewnioną także pomoc lekarza, psychologa lub rehabilitanta po powrocie oraz pomoc domową. Polisa gwarantuje również zwrot kosztów leczenia (refundację leków przepisanych przez lekarza podczas wyjazdu), w jej ramach ubezpieczyciel finansuje także zakup lub naprawę sprzętu ortopedycznego oraz w razie zaginięcia zwraca koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej.

Co ważne, jest ona dostosowana do realiów pandemii. Jeśli więc zachorujemy na COVID-19 i za granicą trafimy na kwarantannę lub izolację, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Co więcej, zorganizuje oraz opłaci późniejszy powrót do domu.

Istotny jest także aspekt organizacyjny. Dobra polisa turystyczna zapewnia organizację pomocy przez ubezpieczyciela. W sytuacji wystąpienia choroby lub wypadku dzwonimy wówczas na podany w polisie numer. Centrum alarmowe organizuje transport, leczenie czy zakwaterowanie. Jest to szczególne ważne podczas pobytu za granicą. Nie musimy się wtedy martwić szukaniem placówki medycznej, ubezpieczyciel zorganizuje także zakup i dostarczenie leków. Jeżeli wybraliśmy się w podróż samochodem, a na skutek urazu nie możemy jechać tym środkiem transportu, ubezpieczyciel zorganizuje dla nas transport lotniczy.

Na co zwrócić szczególną uwagę, kupując polisę?

Przy zawieraniu polisy zwróćmy koniecznie uwagę na sumę ubezpieczenia. Jeżeli jedziemy do krajów europejskich, to standardowa kwota ok. 200 tys. zł jest wystarczająca. W przypadku obu Ameryk suma gwarantowana powinna być jednak znacznie wyższa. Koszty leczenia np. w USA są bardzo wysokie.

Patrzmy także na okres obowiązywania ubezpieczenia. Ochrona w ramach polisy Wojażer może być wydłużona do 48 godzin po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeśli powrót do Polski opóźni się z powodu nagłej i niezależnej od Ciebie sytuacji, np. w przypadku awarii środka transportu lub wypadku komunikacyjnego, odwołania lub opóźnienia samolotu ze względu na złe warunki atmosferyczne czy strajk linii lotniczych.

Bardzo ważne są także rozszerzenia w ubezpieczeniu. Jeżeli zamierzamy np. pływać skuterem wodnym czy jeździć quadem, warto uwzględnić punkt „uprawianie sportu podwyższonego ryzyka”. Sprawdzajmy także wyłączenia, czyli sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała lub będzie ograniczona przez ubezpieczyciela.

Zastanówmy się nad tym, jakie mogą być nasze oczekiwania i potrzeby w razie wystąpienia niespodziewanych wydarzeń. Ochronę ubezpieczeniową możemy bowiem w razie potrzeby poszerzyć o pakiety assistance, takie jak np. Pakiet Rozszerzony, Pakiet Rodzina, Pakiet Dziecko lub Osoba Niesamodzielna. Te dwa ostatnie mogą zainteresować osoby podróżujące z bliskimi. W Pakiecie Rodzina ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci transport do domu dla osoby towarzyszącej oraz opłaci jej pobyt w hotelu, jeśli ubezpieczony po zakończeniu okresu ubezpieczenia będzie nadal przebywał w szpitalu. Z kolei w ramach Pakietu Dziecko/Osoba Niesamodzielna ubezpieczyciel zapewni opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną, jeśli rodzic lub opiekun podczas podróży trafi do szpitala, a także pokryje koszty wizyty lub noclegu dla rodzica czy opiekuna, jeśli dziecko lub osoba niesamodzielna trafi do szpitala.

Za dodatkową opłatą polisę możemy wzbogacić również o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy ubezpieczenie bagażu podróżnego. W tej drugiej opcji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu w wyniku zdarzenia losowego, wypadku lub kradzieży z włamaniem, np. z przechowalni bagażu lub pokoju hotelowego. Ponadto możemy kupić ubezpieczenie, dzięki któremu ubezpieczyciel zwróci koszty skrócenia lub rezygnacji z wyjazdu z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego.

Warto też dokupić opcję „kontynuacja leczenia po powrocie do Polski”. W takim przypadku ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci leczenie w prywatnych placówkach medycznych w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania za granicą.

Dobra polisa koniecznie musi zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli nieumyślnie wyrządzimy komuś szkodę na wyjeździe, wypłaceniem odszkodowania zajmie się ubezpieczyciel. Dotyczy to również zniszczenia mienia. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to w mojej ocenie jedno z ważniejszych ubezpieczeń, które zapewnia nam ochronę prawną i finansową.

Bezpieczny dom podczas urlopu

Wyjeżdżając na wakacje, chętnie dzielimy się tą wiadomością z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Zdarza nam się także umieścić informacje o podróży w mediach społecznościowych, nie zdając sobie sprawy z potencjalnego niebezpieczeństwa i narażenia na włamanie oraz kradzież pod naszą nieobecność. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu: aktywujmy alarm, zabezpieczmy i zamknijmy wszystkie okna oraz zamki. Sprawdźmy zawory wodne i gazowe. Jeśli to dłuższy wyjazd, poinformujmy zaufanego sąsiada lub kogoś z rodziny, że wyjeżdżamy, oraz poprośmy, aby wyjmował listy i ulotki z naszej skrzynki.

Włamanie do mieszkania czy zalanie to tylko niektóre sytuacje, które skutecznie mogą popsuć wakacyjny wyjazd. Zanim ruszymy na upragniony odpoczynek, pomyślmy zatem też o ubezpieczeniu domu lub mieszkania, aby w pełni cieszyć się wakacjami i nie myśleć o tym, co dzieje się w domu podczas naszej nieobecności. Bądźmy spokojni nie tylko o siebie, będąc w podróży, ale i o to, co zostawiamy w domu.

Polisa PZU Dom zapewnia pomoc w przypadku m.in. zalania, kradzieży z włamaniem czy pożaru, ale również w razie mniej oczywistych, rzadziej spotykanych sytuacji. Jeśli dojdzie do przepięcia, w efekcie którego zepsuje się lodówka, ubezpieczyciel nie tylko pokryje koszty naprawy, lecz także wypłaci odszkodowanie za utracone produkty spożywcze. Oprócz wypłaty odszkodowania w wielu sytuacjach ubezpieczyciel oferuje dodatkowo zorganizowanie i opłacenie fachowej pomocy, np. hydraulika, ślusarza, szklarza lub elektryka.

W polisie PZU Dom można dostosować zakres i sumę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. Polisa może zapewnić ochronę nie tylko murów i innych stałych elementów, lecz także sprzętu AGD i RTV, mebli, a nawet przedmiotów związanych ze stylem życia i z zainteresowaniami, takich jak np. dzieła sztuki i kolekcje (np. znaczków), perfumy, buty, ubrania, zegarki czy torebki od znanych projektantów. Możliwości jest naprawdę wiele.

W mojej ocenie bezpieczne i spokojne wakacje to tylko takie, które zabezpieczy nam odpowiednio dobrana polisa turystyczna i polisa, która obejmie ochroną ubezpieczeniową nasz dobytek pozostawiony na miejscu.

