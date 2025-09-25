Ministerstwo uzasadnia konieczność przedłużenia kontroli utrzymującą się presją migracyjną. MSWiA podkreśla, że od 1 stycznia do 31 sierpnia na granicy z Białorusią odnotowano 24 411 prób jej nielegalnego przekroczenia, co bezpośrednio przekłada się na liczbę cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-litewską oraz polsko-niemiecką. Straż Graniczna zatrzymała 478 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwą do Polski, a w rejonie granicy polsko-niemieckiej zatrzymano 247 takich osób. Dodatkowo, służby zatrzymały 55 pomocników-organizatorów prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-litewskiej. Niemcy również tymczasowo przywrócili kontrole na granicy polsko-niemieckiej od 16 października 2023 r., obowiązujące do 15 marca 2026 r., z powodu znacznego wzrostu liczby nielegalnych przekroczeń granicy z Polski do Niemiec.

Co oznaczają kontrole dla podróżujących?

Przedłużenie kontroli granicznych wpłynie na codzienność tysięcy osób. Podróżujący muszą przygotować się na utrudnienia na granicy i korki przy wjeździe do Polski. Po 4 października utrudnienia dotkną również pracowników transgranicznych, którzy codziennie przekraczają granicę w drodze do pracy. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. MSWiA zapewnia, że kontrole graniczne są prowadzone w sposób selektywny i proporcjonalny do zidentyfikowanych zagrożeń, aby zminimalizować negatywne skutki dla podróżnych i przewozów towarowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie przedłużyło kontrole od 6 sierpnia do 4 października. Nowe ma zacząć obowiązywać od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r.

Kontrole graniczne

Przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku przewidywalnego poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Jeśli poważne zagrożenie utrzymuje się, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy, okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie odpowiednich instytucji UE. W przypadku niemożliwego do przewidzenia zagrożenia, państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych.