Dlaczego karta zamiast tradycyjnego upominku?

Oto cztery argumenty, dlaczego e-karta podarunkowa Ryanair przebija klasyczne upominki:

Błyskawiczna dostawa – kupujesz online, a karta trafia do mamy e-mailem w kilka sekund.

3 kierunki, które zachwycą każdą mamę

Chorwacja – Zadar: city-break pełen słońca

Poranek rozpocznijcie aromatyczną kawą w klimatycznej kafejce (spróbujcie np. D16 Specialty Coffee Shop). Potem spacer po Starym Mieście: Brama Lądowa (Kopnena Vrata), kameralne place i imponująca Katedra św. Anastazji. Zwieńczeniem dnia może być rejs łodzią po archipelagu Kornati – setki wysp, lazurowa woda i cisza, której próżno szukać w zatłoczonych kurortach.

Ryanair oferuje loty bezpośrednie: Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Kraków, Katowice, Gdańsk.

Włochy – Wenecja: romantyczne serce Europy

Możecie odwiedzić Plac św. Marka, romańską bazylikę, spacerem przejść przez Most Rialto. Potem czas na obiad lub kawę w małej, nieco schowanej włoskiej restauracji (trattorii), której stoliki stoją tuż przy jednym z weneckich kanałów. Wieczorem można obejrzeć spektakl w legendarnym Teatrze La Fenice. Wenecja nigdy nie zawodzi, zwłaszcza jeśli można tu dotrzeć w niewiele ponad dwie godziny lotu.

Ryanair oferuje loty bezpośrednie: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk.

Cypr – Pafos: starożytność w cieniu palm

Warty obejrzenia jest park archeologiczny z mozaikami sprzed dwóch tysięcy lat, monumentalna Willa Tezeusza i słynna Plaża Afrodyty kilka kilometrów dalej. Po dawce historii wpadnijcie do lokalnego ZOO albo po prostu usiądźcie na tarasie tawerny z widokiem na lazur Morza Śródziemnego.

Ryanair oferuje loty bezpośrednie: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Gdańsk.

Podróżuj bez bagażu – lekko i wygodnie

W cenie biletu pasażerowie Ryanair mogą zabrać torbę podręczną 40 × 20 × 25 cm. Zmieści się w niej zestaw ubrań na weekend, kosmetyki i elektronika, więc na lotnisku od razu kierujecie się do wyjścia. Zero taśm bagażowych, zero dopłat – maksimum wygody.

Mini-poradnik: jak wycisnąć z karty 100% frajdy?

Sprawdź kalendarz cen – dzięki niemu wyłapiesz najtańsze terminy i może starczy budżetu na dłuższy pobyt.

dzięki niemu wyłapiesz najtańsze terminy i może starczy budżetu na dłuższy pobyt. Zarezerwuj nocleg z darmowym odwołaniem – gdyby mama zmieniła zdanie co do daty, elastyczność pozostaje .

gdyby mama zmieniła zdanie co do daty, elastyczność pozostaje Dodaj atrakcje z wyprzedzeniem – niektóre muzea i rejsy oferują zniżki online nawet do 30% w przypadku wcześniejszej rezerwacji biletów.

niektóre muzea i rejsy oferują zniżki online nawet do 30% w przypadku wcześniejszej rezerwacji biletów. Ubezpieczenie podróżne – kilka złotych dziennie zapewni spokój ducha, zwłaszcza przy zagranicznym wyjeździe

Głos przewoźnika

Najcenniejsze prezenty to wspomnienia. Nasza karta podarunkowa daje dostęp do ponad 250 kierunków i z pewnością wywoła uśmiech na twarzy każdej mamy – podkreśla Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.

