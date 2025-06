Biuro podróży ogłasza upadłość przez nieudaną inwestycję

Głównym powodem kłopotów finansowych okazała się przesadnie kosztowna inwestycja w nowe uzdrowisko "Thalasso Meeres Spa". Początkowo zakładano, że projekt pochłonie 8,8 miliona euro, ale ostatecznie koszty wzrosły do aż 23 milionów euro. Tak ogromne obciążenie przerosło możliwości firmy, co doprowadziło do jej niewypłacalności w środku sezonu urlopowego.

Trudna sytuacja firmy. Milionowe obciążenia

Dyrektor zarządzający Wangerland Touristik GmbH, Torsten Riedel, który objął stanowisko zaledwie w kwietniu tego roku, przyznał, że sytuacja jest trudna, ale złożenie wniosku o upadłość ma pomóc w zabezpieczeniu przyszłości firmy. Dobra wiadomość dla pracowników jest taka, że ich wynagrodzenia są zabezpieczone na co najmniej trzy miesiące. Niestety, próby ratowania firmy okazały się spóźnione, a spółka jest teraz obciążona milionowymi zobowiązaniami. Wangerland Touristik GmbH, która do tej pory zajmowała się rozwojem turystyki i marketingiem regionu Wangerland na wybrzeżu Morza Północnego, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.